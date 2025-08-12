এইমাত্র
  • রাজবাড়ীর হত্যা মামলার আসামি ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার
  • আলমডাঙ্গায় অস্ত্র-গুলিসহ আটক ১
  • এক বছরে নিহত ৩৮৩ ত্রাণকর্মী: জাতিসংঘ
  • নাটোরে রেললাইন ভাঙা, বস্তা গুঁজে ধীরগতিতে চলছে ট্রেন
  • ৪১ হাজার শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশের ফল প্রকাশ, দেখবেন যেভাবে
  • ফটিকছড়িতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি, পাঁচ ফার্মেসিকে জরিমানা
  • নওগাঁয় লাঠির আঘাতে চাচা নিহত, দুই ভাতিজা গ্রেপ্তার
  • মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরীতে গোসল করতে নেমে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর মৃত্যু
  • স্বাস্থ্যখাত সংস্কার আন্দোলনের ৮১ জনের বিরুদ্ধে মামলা
  • এশিয়া কাপের জন্য ভারতের স্কোয়াড ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ৪ ভাদ্র, ১৪৩২ | ১৯ আগস্ট, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    স্বাস্থ্যখাত সংস্কার আন্দোলনের ৮১ জনের বিরুদ্ধে মামলা

    আরিফ হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (বরিশাল) প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৪৪ পিএম
    আরিফ হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (বরিশাল) প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৪৪ পিএম

    স্বাস্থ্যখাত সংস্কার আন্দোলনের ৮১ জনের বিরুদ্ধে মামলা

    আরিফ হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (বরিশাল) প্রকাশ: ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০৩:৪৪ পিএম

    স্বাস্থ্যখাত সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক মহিউদ্দিন রনির বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

    সোমবার দিবাগত রাতে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী বাহাদুর শিকদার বাদি হয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলাটি দায়ের করেছেন।

    মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে থানার ওসি মো. মিজানুর রহমান জানিয়েছেন, মামলায় স্বাস্থ্যখাত সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক মহিউদ্দিন রনিকে একমাত্র নামধারী আসামি করা হয়েছে। এছাড়াও মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও ৮০ জনকে আসামি করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিযান চলছে।

    বাদি তার এজাহারে আসামিদের বিরুদ্ধে জনতার ওপর হামলা, হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাতসহ মারধর করে গুরুতর ও সাধারণ জখম এবং হুমকি প্রদানের অভিযোগ এনেছেন।

    মামলায় বাদি এজাহারে আরও উল্লেখ করেছেন, গত কয়েকদিন ধরে মহিউদ্দিন রনির নেতৃত্বে অজ্ঞাতনামা আসামিরা বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলন করছেন। তারই ধারাবাহিকতায় গত রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুর আড়াইটার দিকে রনির নেতৃত্বে হাসপাতালের মেডিসিন-২ এর চিকিৎসক ডা. দিলিপ রায়ের পথরোধ করে তাকে বেধড়কভাবে মারধর করা হয়।

    এসময় ঘটনাস্থলের পাশে দাঁড়ানো ছিলেন বাদি বাহাদুর। আসামিরা বেআইনিভাবে জনতার ওপর লোহার রড, লাঠিসোঁটা নিয়ে অতর্কিত হামলার সময় মহিউদ্দিন রনির হাতে থাকা লোহার রড দিয়ে তার (বাহাদুর) মাথায় আঘাত করে। এছাড়াও এলোপাতাড়িভাবে পিটিয়ে আহত করা হয়। হামলাকারীদের কবল থেকে রক্ষায় কতিপয় কর্মচারী এগিয়ে এসে তাকে প্রাণে রক্ষা করেন।

    এসময় আসামিরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে রোগীদের স্বজনসহ কয়েকজন কর্মচারীকে রক্তাক্ত জখম করেছে। একপর্যায়ে আসামিরা হাসপাতালের কর্মচারীদের রাস্তায় পেলে খুন-জখমের হুমকি প্রদান করেন।

    উল্লেখ্য, এর আগে গত ১৪ আগস্ট দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার জুয়ের চন্দ্র শীল বাদি হয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ওই অভিযোগে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ এনে মহিউদ্দিন রনি ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর নুরুজ্জামান কাফিসহ ৪২ জনকে আসামি করা হয়।

    এআই

    ট্যাগ :

    স্বাস্থ্যখাত সংস্কার আন্দোলন মামলা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…