মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরীতে গোসল করতে নেমে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জের ধলেশ্বরী নদীতে গোসল করতে নেমে মোহাম্মদ আলী (৮) নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে সদর উপজেলার নয়াগাঁও এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, দুপুর ১২টার দিকে দুই বন্ধুর সঙ্গে নদীতে গোসল করতে নামে মোহাম্মদ আলী। এক পর্যায়ে নদীর ঢেউ ও স্রোতের তোরে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পাশেই অবস্থিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের জেলা কার্যালয় থেকে ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর দুপুর দেড়টার দিকে নদীর অদূর থেকে শিশুটির নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত মোহাম্মদ আলী পঞ্চসার দারুস সুন্নাত ইসলামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। সে নয়াগাঁও এলাকার নূর আলীর ছেলে।
এ বিষয়ে মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম বলেন, নয়াগাঁও চাঁনতারা মসজিদের পাশে ধলেশ্বরী নদীতে গোসল করতে নেমে শিশুটি নিখোঁজ হয়। খবর পেয়ে ডুবুরি দল দ্রুত অভিযান চালিয়ে তাকে উদ্ধার করে মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।
এআই