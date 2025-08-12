আলমডাঙ্গায় অস্ত্র-গুলিসহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় একটি আগ্নেয়াস্ত্র, এক রাউন্ড গুলি ও দুইটি ব্যাটারী চালিত পাখি ভ্যানসহ শামীম মালিতা (২২) নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ভোররাতে উপজেলার তিয়ারবিলা গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক শামীম উপজেলার তিয়ারবিলা গ্রামের সাঈদ মালিতার ছেলে।
পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার ভোররাতে তিয়ারবিলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই সুকান্ত দাস সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ওই গ্রামে ডিউটি করছিলেন। এ সময় ওই গ্রাম দিয়ে ৭/৮ জন ব্যক্তি দুইটি ব্যাটারী চালিত ভ্যানে করে যাওয়ার সময় পুলিশ তাদের ভ্যানটি গতিরোধ করলে ভ্যানে থাকা কয়েকজন পালিয়ে যায়। আটক করা হয় শামীমকে। তাকে তল্লাশি করলে একটি দেশী তৈরি ওয়ান শুটার গান ও এক রাউন্ড গুলি পাওয়া যায়।
আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, এই ঘটনায় পাঁচজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরো ৭-৮ জনের নামে মামলা হয়েছে। আসামিদের ধরতে পুলিশে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
এআই