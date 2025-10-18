এইমাত্র
    ‘শাপলা চত্বরের শহীদদের নাম স্বর্ণাক্ষরের লিখে যেতে চাই’

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:২৬ পিএম
    ‘শাপলা চত্বরের শহীদদের নাম স্বর্ণাক্ষরের লিখে যেতে চাই’

    সংগৃহীত ছবি

    রাজধানীর শাপলা চত্বরের শহীদদের নাম স্বর্ণাক্ষরের লিখে যেতে চাই বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার এবং যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

    শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর আব্দুল গনি রোডের ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে শাপলা চত্বরে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞে শহীদদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।

    উপদেষ্টা আসিফ বলেন, ‘শাপলা চত্বরে শহীদদের স্বীকৃতি ও সামান্য উদ্যোগ নিতে পেরে আমরা গর্ব বোধ করছি।’

    তিনি বলেন, ‘ঐতিহাসিক শাপলা চত্বরের ৫ মে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের নাম শাপলা চত্বরে স্বর্ণাক্ষরের লিখে যেতে চাই।’

    অনুষ্ঠানে ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন বলেন, ‘আজকের এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হলো হেফাজতের আন্দোলন যৌক্তিক ছিলো, শহীদদের রক্ত বৃথা যায়নি।’

