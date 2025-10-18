শাহজালাল বিমানবন্দরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, যা বলছে কর্তৃপক্ষ

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো সেকশনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় বিমান ওঠানামা স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর আড়াইটার পর বিমানবন্দরের কার্গো সেকশনে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, আগুন লাগার পর বিমানবন্দর ফায়ার সেকশন, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ফায়ার ইউনিট এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মিলিতভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে।
বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, সব ফ্লাইট অপারেশন বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে এবং সবাইকে নিরাপদ ও সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার লিমা খানম জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট কাজ করছে। ঘটনাস্থলে যাচ্ছে আরও কয়েকটি ইউনিট।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালকের মুখপাত্র মো. মাসুদুল হাসান মাসুদ বলেন, কার্গো সেকশনের পাশে একটি অংশে আগুন লেগেছে। ফায়ার সার্ভিস, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী এবং বিমানবন্দরের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কর্মকর্তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন। বিমানবন্দরে ফ্লাইট চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম জানান, শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটের কার্গো সেকশনে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। এছাড়া আরও কয়েকটি ইউনিট পথে রয়েছে।
