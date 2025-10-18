বকেয়া বেতনের জেরে বসুন্ধরা কিংস ছাড়লেন তারিক কাজী

ফিনল্যান্ডের আধুনিক ফুটবল ছেড়ে দেশের টানে বাংলাদেশে ফিরেছিলেন তারিক কাজী। ২০১৯ সালের নভেম্বরে বসুন্ধরা কিংসের সঙ্গে চুক্তি করে কিছুদিনের মধ্যেই পেয়ে যান বাংলাদেশের পাসপোর্ট। সেই থেকেই লাল–সবুজের জার্সি গায়ে তোলা এই লেফটব্যাক গত ছয় মৌসুম ধরে খেলেছেন দেশের অন্যতম বড় ক্লাব বসুন্ধরা কিংসের হয়ে। কিন্তু সেই পথচলার ইতি ঘটল আর্থিক অনিশ্চয়তায়।
এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বকেয়া বেতন ও নিয়মিত পারিশ্রমিক না পাওয়ায় ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি আইনগতভাবে বাতিল করেছেন তারিক। শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেন তিনি লিখেছেন, ‘আজ (শুক্রবার) আমি বকেয়া বেতন পরিশোধ না হওয়ার কারণে বসুন্ধরা কিংসের সঙ্গে আমার চুক্তি আইনগতভাবে বাতিল করেছি।’
বসুন্ধরা কিংসে বেতন–বকেয়ার অভিযোগ নতুন নয়। তবে চুক্তির কারণে অনেক খেলোয়াড় প্রকাশ্যে মুখ খুলতে পারেননি। তারিকও এতদিন নীরব ছিলেন। ভেবেছিলেন পরিস্থিতি বদলাবে। কিন্তু ক্লাব কর্তৃপক্ষের আচরণ একই থাকায় অবশেষে মুখ খুলেছেন এই লেফটব্যাক।
নিজের আবেগঘন বিদায়ী বার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘একজন ফুটবলারের জীবনে এমন সময় আসে, যখন নীরবতা সবচেয়ে বড় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এক বছরের বেশি সময় ধরে আমি অনিয়মিত ও বিলম্বিত বেতন পরিশোধের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। এটা শুধু আর্থিক কষ্ট ছিল না, ছিল মানসিক চাপও। তবুও প্রতিদিন মাঠে নেমেছি একই ভালোবাসা নিয়ে।’
কোচ, সতীর্থ ও সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘আমি জানি দেশে এমন আরও অনেক ফুটবলার আছেন, যারা আরও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আছেন। কারণ কিছু ক্লাব নিয়মিতভাবে খেলোয়াড়দের বেতন পরিশোধ করে না। তাদের সংগ্রাম হয়তো আলোচনায় আসে না, কিন্তু তারাই ফুটবলটাকে টিকিয়ে রাখছেন।’
আরডি