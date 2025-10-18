এইমাত্র
  • রিশাদের ঝলকে বাংলাদেশের দাপুটে জয়
  • শাহজালাল বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তারেক রহমানের উদ্বেগ
  • ভারতকে পারমাণবিক সংঘাতের হুঁশিয়ারি পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের
  • নিকুঞ্জ থেকে বিমানবন্দরমুখী সড়কে গাড়ির জট
  • ‘বিভাগ চাই’ স্লোগানে ফের কাঁপলো কুমিল্লা নগরী
  • ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে নির্বাচনের তফসিল: সিইসি
  • বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ড: আগুন নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার হচ্ছে রোবট
  • আগুন লাগার ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন না সারজিস
  • ‘শাহজালাল বিমানবন্দরের আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে’
  • আবারও ৫০ ওভার খেলতে ব্যর্থ বাংলাদেশ
    • আজ শনিবার, ৩ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৮ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    বিনোদন

    লক্ষ্মীপূজা দিয়ে ছেলের ওয়েব সিরিজের কাজ শুরু শাহরুখের

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৫৮ পিএম
    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৫৮ পিএম

    লক্ষ্মীপূজা দিয়ে ছেলের ওয়েব সিরিজের কাজ শুরু শাহরুখের

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৫৮ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান মুসলিম এবং তার স্ত্রী হিন্দু। তাদের ৩ সন্তানই বড় হয়েছেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের পরিবেশে। মান্নাতে যেমন ঈদের সঙ্গে সঙ্গে সাড়ম্বরে পালিত হয় গণেশ চতুর্থী ও লক্ষ্মীপূজা, তেমনই তাদের জীবনে ধর্ম কোনো বিভাজন সৃষ্টি করেনি।

    সম্প্রতি আবারও সেই সংস্কৃতির মিলনের প্রমাণ মিলল শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খানের কাজের সূত্রে। বলিউডে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন আরিয়ান। তার পরিচালিত নেটফ্লিক্স সিরিজ ‘দ্য ব্যাডস অফ বলিউড’ ঘিরে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা।

    এই সিরিজের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর পর্দায় ফিরেছেন ‘কোই মিল গায়া’ খ্যাত অভিনেতা রজত বেদী।

    এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, শুটিং শুরুর আগে শাহরুখ ও আরিয়ান তাদের অফিসে লক্ষ্মীপূজা করেন। এরপরই শুরু হয় সিরিজের কাজ।

    রজতের ভাষায়, ‘শুটিংয়ের আগে অফিসে লক্ষ্মীপূজা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ, আরিয়ান, পরিবারের সদস্য ও টিমের ঘনিষ্ঠজনেরা। সেদিন আমি শাহরুখ ও আরিয়ানকে দৃশ্য নিয়ে আলোচনা করতে দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল- আরিয়ান কতটা পরিণত হয়ে উঠেছে! বাবা-ছেলের বোঝাপড়া সত্যিই অনন্য।’

    রজত আরও জানান, এই সিরিজে তার নিজের ছেলে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছে। মান্নাতে অনুষ্ঠিত ট্রেলার প্রিমিয়ার নিয়েও রজত বলেন, ‘মান্নাতের ভেতরে প্রবেশ যেন মনে হচ্ছিল বাকিংহাম প্যালেসে ঢুকছি!’

    শাহরুখ খানের পরিবারে কখনো ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল না। বরং তার ঘরে উদযাপন হয় সব ধর্মের উৎসব। আগেও শাহরুখ একাধিকবার বলেছেন, ‘আমার স্ত্রী হিন্দু, আমি মুসলমান, আর আমার সন্তানরা হিন্দুস্তান। স্কুলের ফর্মে যখন ধর্মের ঘরে লিখতে হয়েছিল, আমি লিখেছিলাম- আমাদের ধর্ম ভারতীয়।’

    এইচএ

    ট্যাগ :

    লক্ষ্মীপূজা ছেলে ওয়েব সিরিজ শাহরুখ

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…