    শাহজালালে আগুন, উদ্ধারে ২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:১৬ পিএম
    শাহজালালে আগুন, উদ্ধারে ২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

    সংগৃহীত ছবি

    ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুনের ঘটনায় উদ্ধার সহায়তায় যোগ দিয়েছে ৪ প্লাটুন বিজিবি।

    এছাড়া আগুন নেভাতে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৩০ ইউনিট ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

    শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেল ৪টা ১৩ মিনিটে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তাহলা বিন জসিম।

    বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আজ শনিবার দুপুর সোয়া ২টার দিকে আগুন লাগে।

    ঘটনার পরপরই বিমানবন্দর ফায়ার সেকশন, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ফায়ার ইউনিট এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সম্মিলিতভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কার্যক্রম শুরু করে। সাময়িকভাবে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

    আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) বলেছে, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর দুটি ফায়ার ইউনিট কাজ করছে।

    বিমানের এক জ্যেষ্ঠ ক্যাপ্টেন বলেন, পার্কিং স্ট্যান্ড ১৪-এর কাছে কার্গো কমপ্লেক্স এলাকায় আগুন লেগেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অগ্নিনির্বাপক দল সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। সব বিমান নিরাপদে আছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

    এমআর-২

    শাহজালাল আগুন বিজিবি মোতায়েন

