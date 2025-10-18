এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ৩ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৮ অক্টোবর, ২০২৫
    আন্তর্জাতিক

    ভারতের রাজ্যসভার এমপিদের ফ্ল্যাটে ভয়াবহ আগুন

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:৩৮ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ভারতের নয়াদিল্লির বিশম্ভর দাস মার্গে রাজ্যসভার এমপিদের জন্য বরাদ্দ ফ্ল্যাটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

    শনিবার (১৮ অক্টোবর) স্থানীয় সময় বিকেলের দিকে রাজধানীর বিশম্ভর দাস মার্গে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টে এই আগুন সূত্রপাত হয়েছে। তবে এই ঘটনায় কোনও হতাহত হয়েছে কি না তাৎক্ষণিকভাবে তা জানা যায়নি।

    এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজধানীর বিশম্ভর দাস মার্গে অবস্থিত রাজ্যসভার এমপিদের বাসভবনের ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

    ওই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ঘন কালো ধোঁয়া আকাশে উড়তে দেখা যায়। পরে দেশটির ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্ট বিশম্ভর দাস মার্গে রাজ্যসভার সদস্যদের জন্য নির্মিত একটি আবাসিক ভবন।

    দিল্লির দমকল বিভাগ জানায়, স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ২০ মিনিটের দিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছয়টি ফায়ার ইঞ্জিন পাঠানো হয়। তবে কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে তা এখনও জানা যায়নি।

    প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভবনের ফায়ার হাইড্রেন্ট কার্যকর ছিল না। এমনকি পানির ট্যাংক ও পাইপলাইনেও কোনও পানি ছিল না। ভবনের একজন বাসিন্দা এনডিটিভিকে বলেন, ‌‌‘‘আমরা আগুন দেখতে পেয়ে নেভানোর ব্যবস্থাগুলো পরীক্ষা করি। কিন্তু কোথাও পানি পাইনি। ফায়ার হাইড্রেন্ট কাজ করছিল না।’’

    ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, আগুনে ভবনের নিচের দুই তলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

    সূত্র: এনডিটিভি।

    এমআর-২

