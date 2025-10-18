বেড়েই চলেছে বিমানবন্দরের আগুন, ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে আকাশ

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে লাগা আগুন বেড়েই চলেছে। কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে পুরো আকাশ। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ৩৬টি ইউনিটের পাশাপাশি কাজ করছে নৌ ও বিমানবাহিনী।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর সোয়া ২টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। প্রায় ২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসায় বিমানবন্দরে ফ্লাইট ওঠানামা সাময়িক স্থগিত ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এমনটিই জানিয়েছেন বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালকের মুখপাত্র মো. মাসুদুল হাসান মাসুদ।
ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তাহলা বিন জসিম জানান, বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আগুন নিয়ন্ত্রণে এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে আমাদের ৩৬টি ইউনিট। প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।
জানা যায়, আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করার সময় ফায়ার সার্ভিসের সদস্যসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
সূত্র জানায়, প্রথমে কার্গো ভিলেজের ভেতরে আগুন দেখা গেলেও মুহূর্তেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নিয়ন্ত্রণে শুরুতে পাঁচটি ইউনিট কাজ শুরু করলেও পর্যায়ক্রমে যোগ দেয় আরও বেশ কয়েকটি ইউনিট। সবমিলিয়ে ঘটনাস্থলে এখন কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৩৬টি ইউনিট। পাশাপাশি যোগ দিয়েছেন নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, সিভিল অ্যাভিয়েশন, দুই প্লাটুন বিজিবিসহ পুলিশ-আনসারের সদস্যরা। তবে এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি। আগুনের কুণ্ডলী কেবলই বাড়ছে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।
এমআর-২