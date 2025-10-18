এইমাত্র
    রাজনীতি

    আগুন লাগার ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন না সারজিস

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:০০ পিএম
    আগুন লাগার ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন না সারজিস

    দেশের বিভিন্ন স্থানে আগুন লাগার ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে দেখছেন না জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। তার মতে, এগুলো স্বৈরাচারের দোসরদের দেশকে অস্থিতিশীল করার চক্রান্তের অংশ।

    শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এসব কথা লেখেন তিনি।

    পোস্টে সারজিস আলম লিখেছেন, ‘স্বৈরাচারের দোসরদের খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তির আওতায় আনতে না পারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্যতম বড় ব্যর্থতা। যার ফল বাংলাদেশকে দীর্ঘমেয়াদে ভোগ করতে হবে।’

    তিনি আরও লিখেছেন, ‘বিভিন্ন জায়গায় আগুন লাগাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখি না। এগুলো স্বৈরাচারের দোসরদের দেশকে অস্থিতিশীল করার চক্রান্তের অংশ। তথাকথিত তদন্ত কমিটির নাটক বাদ দিয়ে এর পেছনের প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করা হোক।’

    আরডি

    আগুন সারজিস আলম

