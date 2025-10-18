বিমানবন্দরের অগ্নিকাণ্ড: আগুন নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার হচ্ছে রোবট

এইমাত্র
    জাতীয়

    এলেন বিশ্বাস, উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:০৬ পিএম
    হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে লাগা আগুনের তীব্রতা এখনো পুরোপুরি কমেনি। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ফায়ার সার্ভিস ব্যবহার করছে রিমোট কন্ট্রোল ফায়ারফাইটিং রোবট।

    শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

    তিনি বলেন, ‘আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে আমরা রিমোট কন্ট্রোল ফায়ারফাইটিং রোবট ব্যবহার করছি। এটি ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের আধুনিক অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র। দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতেই এই রোবট ব্যবহার করা হচ্ছে।’

    ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, কারখানা, গুদাম বা তেল-গ্যাস স্থাপনার মতো ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে সরাসরি ফায়ারফাইটারদের প্রবেশ করা বিপজ্জনক হওয়ায় এই রোবট ব্যবহার করা হয়। রিমোট কন্ট্রোলে পরিচালিত এই যন্ত্রটি শক্তিশালী ফ্যান ও পানির জেট ব্যবহার করে আগুন নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ধোঁয়া ও গরম বাতাস দূর করতেও কার্যকর ভূমিকা রাখে।

