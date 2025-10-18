এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ৩ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৮ অক্টোবর, ২০২৫
    জাতীয়

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:৩৬ পিএম
    হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনায় নিকুঞ্জ থেকে বিমানবন্দরমুখী সড়কে গাড়ির জট তৈরি হয়েছে। ফলে প্রায় ৪ কিলোমিটার এই পথ পাড়ি দিতে দীর্ঘ সময় লাগছে যানবাহনগুলোর।

    শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে সড়কে গাড়ির জট থাকার বিষয়টি গণমাধমকে নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির ট্রাফিক উত্তরা বিভাগের বিমানবন্দর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার এসএম হাসিবুর রহমান বাবু।

    তিনি গণমাধমকে জানান, বিমানবন্দরে আগুন লাগার কারণে এই সড়কে গাড়ির জট রয়েছে। আগুন লাগার কারণে বিমানবন্দর এলাকায় গাড়িগুলোকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। কারণ, অনেকের সঙ্গেই চারজন পাঁচজন করে মানুষ আসেন। তাদেরকে আপাতত প্রধান সড়কে নামতে হচ্ছে ও মালামাল নামাতে হচ্ছে। ফলে এই সড়কে একটু গাড়ির চাপ রয়েছে।

    এদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ট্রাফিক অ্যালার্ট গ্রুপ ঘুরে দেখা গেছে, ওই পথে চলমান থাকা একাধিক যাত্রী বিভিন্ন ছবি পোস্ট করে যানজটের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

    অন্যদিকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে লাগা আগুন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে সন্ধ্যায় গণমাধমকে জানিয়েছেন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালকের মুখপাত্র মো. মাসুদুল হাসান মাসুদ।

    তিনি জানান, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগুন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ফ্লাইট চলাচল সাময়িক স্থগিত রয়েছে। পরবর্তীতে বিস্তারিত জানানো হবে।

    হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি স্টেশনের মোট ৩৭টি ইউনিট কাজ করছে।

