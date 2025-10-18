বিমানবন্দরের আগুনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন বিমান উপদেষ্টা

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন এবং বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দিন।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেল ৫টার পর বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে যান তিনি।
এদিকে বেলা ২টা ১৫ মিনিটে কার্গো ভিলেজে আগুনের সূত্রপাতের পর এখনো জ্বলছে শাহজালাল বিমানবন্দর। অগ্নিনির্বাপণে ফায়ার সার্ভিসের ৩৬টি ইউনিট এবং সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
বিমানবন্দর সূত্র জানায়, বেলা ২টা ১৫ মিনিটে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের (আমদানি করা পণ্য মজুত স্থান) কুরিয়ার গোডাউনে আগুনের সূত্রপাত হয়। বেলা ৩টা ১০ মিনিটের দিকে আগুন পৌঁছে যায় ইলেকট্রনিক্স গোডাউনে। এর মিনিট বিশেক পর কেমিক্যাল গোডাউনে দাহ্য পদার্থের সংস্পর্শে এলে অগ্নিকাণ্ড প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করে।
এরপর মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে যায় গোটা কার্গো ভিলেজে। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় আকাশ।
এমআর-২