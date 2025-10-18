১০৩ বছর বয়সে চলে গেলেন নোবেল বিজয়ী চেন নিং ইয়াং

বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত পদার্থবিদ এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী চেন নিং ইয়াং ১০৩ বছর বয়সে মারা গেছেন। ১৮ অক্টোবর বেইজিংয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সিনহুয়া আজ শনিবার জানিয়েছে।
১৯২২ সালে পূর্ব চীনের আনহুই প্রদেশের হেফেইতে জন্মগ্রহণকারী ইয়াং ছিলেন একজন চীনা-আমেরিকান পদার্থবিদ। তিনি ‘স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স এন্ড সিমেট্রি পার্টিক্যাল ফিজিক্স নীতি নিয়ে কাজ করেছিলেন।
সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, ইয়াং ১৯৪০-এর দশকে একাডেমিক পড়াশোনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং পরবর্তীকালে শিক্ষকতার পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৭ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ইয়াং এবং রবার্ট মিলস কর্তৃক প্রবর্তিত ইয়াং-মিলস গেজ তত্ত্বটি বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জনগুলোর মধ্যে একটি।
চীনে ফিরে আসার পর ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইয়াং সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।
প্রতিভা বিকাশ ও নিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক একাডেমিক বিনিময় প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তিনি। ইয়াং ১৯৫৭ সালে সুং-দাও লির সঙ্গে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান।
সূত্র : রয়টার্স
এবি