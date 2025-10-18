যশোরে প্রাইভেটকার ভাড়া নিয়ে বিরোধ, ককটেল হামলায় যুবক আহত

এইমাত্র
    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০:০০ পিএম
    যশোর শহরের রেলগেটে ককটেল হামলায় রবিউল ইসলাম ওরফে রনি (২৬) নামে একজন আহত হয়েছেন। শনিবার বিকেলে সেখানকার প্রাইভেটকার স্ট্যান্ড সংলগ্ন মুরাদ হোসেনের চায়ের দোকানের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহত রনি রেলগেট এলাকার কামরুল ইসলামের ছেলে। প্রাইভেটকার ভাড়া করা নিয়ে তর্কবিতর্কের জেরে ককটেল হামলার ঘটনা ঘটে। আহত রনি যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

    স্থানীয়রা জানান, শনিবার দুপুর ৩ টার দিকে রেলগেটের চোরমারা দিঘীরপাড় এলাকার পিচ্চি রবি ও পুলেরহাটের কবীরের ছেলে মুরাদ রেলগেট স্ট্যান্ডে প্রাইভেটকার ভাড়া করার জন্য আসে। এ সময় ভাড়া নিয়ে রনির সঙ্গে তাদের তর্কবিতর্কের পর তারা চলে যায়। এরই জের ধরে বিকেল ৪ টার দিকে মুরাদ ও পিচ্চি রবি মোটরসাইকেল যোগে এসে রনিকে লক্ষ্য করে ককটেল হামলা চালায়। ককটেলের বিকট শব্দে চারপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে আসার আগেই হামলাকারী দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। এলাকার লোকজন রনিকে উদ্ধার করে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

    হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ইনচার্জ ডা. বিচিত্র মল্লিক জানান, আহত রনির অবস্থা গুরুতর। পুরুষ সার্জারী ওয়ার্ডে তার চিকিৎসাসেবা চলছে।

    যশোর কোতোয়ালি মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবুল হাসনাত জানান, ককটেল হামলার খবর পেয়ে পুলিশের টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রাইভেটকার ভাড়া করা নিয়ে দ্বন্দ্বে ককটেল হামলার ঘটনা বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছেন। হামলাকারীদের আটকের চেষ্টা চলছে।

    এনআই

