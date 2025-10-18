নওয়াপাড়ায় গড়াইয়ের ধাক্কায় ইজিবাইক চালক নিহত

যশোরের অভয়নগরের নওয়াপাড়ায় গড়াই পরিবহনের বাসের ধাক্কায় ইজিবাইক চালক আব্দুর রহিম (৬০) নিহত হয়েছেন।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় আকিজ মিল অদূরে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত আব্দুর রহিম খুলনার ফুলতলা উপজেলার মৃত ইসমাইল বিশ্বাসের ছেলে। হাইওয়ে পুলিশ দুর্ঘটনা কবলিত বাস ও ইজিবাইক হেফাজতে নিয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা গড়াই পরিবহনের একটি বাস (ঢাকা মেট্রো ব-১৪-৬৭২৮) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে ইজিবাইকে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় ইজিবাইক চালক আব্দুর রহিম সড়কের ওপর ছিটকে পড়ে নিহত হন। দুর্ঘটনার পর গড়াই পরিবহন বাসের চালক ও সহকারীরা পালিয়ে যায়। পরে তার মরদেহ উদ্ধার করে অভয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।
নওয়াপাড়া হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফজলুল করিম জানান, ইজিবাইক চালক আব্দুর রহিমের মরদেহ অভয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে। দুর্ঘটনা কবলিত গড়াই বাস ও ইজিবাইক চালক হেফাজতে নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
