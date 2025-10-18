এইমাত্র
    উল্লাপাড়ায় জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ, স্বামী-স্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন

    রায়হান আলী, উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২৯ পিএম
    উল্লাপাড়ায় জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ, স্বামী-স্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন

    সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় জামায়াতের এক ওয়ার্ড সভাপতির বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী ও তার স্বামী যৌথভাবে সংবাদ সম্মেলন করেছেন।

    শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নের নাগরৌহা গ্রামে নিজ বাসভবনে ওই সংবাদ সম্মেলন করেন ভুক্তভোগী নারী সামিহা খাতুন (২৪) ও তার স্বামী শাকিল হোসেন (২৬)। তারা একই এলাকার ৫ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি হেলাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

    সংবাদ সম্মেলনে সামিহা খাতুন অভিযোগ করেন, গত ১৩ অক্টোবর গভীর রাতে তার স্বামী ঘরে থাকা অবস্থায় হেলাল উদ্দিন তাদের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করেন। তিনি আমার বিছানায় উঠে আসেন। আমি চিৎকার দিলে তিনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখন প্রতিবেশীরা এগিয়ে আসে। হেলাল উদ্দিন ঘটনাস্থলে লুঙ্গি ও জুতা ফেলে রেখে পালিয়ে যান, বলেন সামিহা খাতুন।

    ভুক্তভোগীর স্বামী শাকিল হোসেন বলেন, আমার স্ত্রীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছে জামায়াত নেতা হেলাল উদ্দিন। এ ঘটনার বিচার চেয়ে এলাকায় বলেছি, কিন্তু কেউ বিচার দেয়নি। উল্টো আমাদের পরিবারকে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। তাই থানায় মামলা করতেও পারছি না।

    প্রতিবেশী আনিছুর রহমান জানান, গভীর রাতে চেঁচামেচি শুনে আমি বাইরে আসি। তখন দেখি হেলাল উদ্দিন দৌড়ে পালাচ্ছেন। আমি এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার চাই।

    তবে অভিযোগ অস্বীকার করে হেলাল উদ্দিন বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে প্রতিপক্ষরা আমার সম্মানহানি করার চেষ্টা করছে। যিনি অভিযোগ করেছেন, তার স্বামী নেশাগ্রস্ত এবং এলাকায় খারাপ পরিচিতি রয়েছে।

    এ ঘটনায় এখনো থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বলে জানা গেছে।

