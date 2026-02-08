এইমাত্র
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
  • আজ পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
  • মুন্সিগঞ্জে নির্বাচন-পরবর্তী সংঘর্ষে আহত ৮
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    মেরামত ছাড়াই তিন দশক, ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল ভবনে আতঙ্ক

    মো. ইব্রাহীম খলিল মোল্লা, মেঘনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:১০ পিএম
    মো. ইব্রাহীম খলিল মোল্লা, মেঘনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:১০ পিএম

    মেরামত ছাড়াই তিন দশক, ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল ভবনে আতঙ্ক

    মো. ইব্রাহীম খলিল মোল্লা, মেঘনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:১০ পিএম

    কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় ৪৭ নম্বর বল্লবেরকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনে মেরামত ছাড়াই টানা তিন দশক ধরে ঝুঁকিপূর্ণভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। দীর্ঘদিন ধরে এই জরাজীর্ণ ভবনেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিতে বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষকরা। সম্প্রতি ভবনের ছাদের একটি বিমের ঢালাই বিকট শব্দে ভেঙে পড়ায় বিদ্যালয়জুড়ে আতঙ্ক আরও বেড়েছে।


    রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) সকালে স্থানীয় বাসিন্দা কবির হোসেন মুঠোফোনে জানান, গত শনিবার রাত আনুমানিক ৯টার দিকে হঠাৎ বিদ্যালয় ভবনের ছাদের ঢালাই বিকট শব্দে ভেঙে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সে সময় বিদ্যালয়ে কোনো শিক্ষার্থী বা শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন না। তবে দিনের বেলায় এমন ঘটনা ঘটলে বড় ধরনের প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল বলে তিনি জানান।


    সরেজমিনে জানা গেছে, বিদ্যালয়টি ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দিকে কয়েক বছর টিনশেড ঘরে পাঠদান চললেও ১৯৯৪ সালে বর্তমান একতলা ভবনটি নির্মাণ করা হয়। এরপর থেকে দীর্ঘ ৩০ বছরে ভবনটির কোনো সংস্কার বা মেরামত কাজ হয়নি। বর্তমানে ভবনের একাধিক স্থানে বড় ধরনের ফাটল দেখা দিয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৭৫ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে।


    নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন অভিভাবক বলেন, "সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে এখন আমরা ভয় পাচ্ছি। ভবনটির অবস্থা অনেক দিন ধরেই শোচনীয়। আমাদের অনুরোধ, বিষয়টি যেন দ্রুত সরকারের নজরে আসে এবং দ্রুত নতুন ভবনের ব্যবস্থা করা হয়।"


    বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. গিয়াস উদ্দিন বলেন, "কয়েক বছর ধরেই এই ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করাতে হচ্ছে। বিষয়টি আমি একাধিকবার শিক্ষা অফিসারকে জানিয়েছি। সর্বশেষ ঢালাই ধসে পড়ার রাতেও সহকারী শিক্ষা অফিসারকে অবহিত করেছি। ভাগ্য ভালো যে ঘটনাটি ক্লাস চলাকালীন ঘটেনি। কোনো শিশুর ক্ষতি হলে সেই দায়ভার আমাকেই নিতে হতো।"


    এ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা গাজী আনোয়ার হোসেন বলেন, "আমি বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেছি। আমাকে আগে জানানো হয়েছিল কি না, তা এই মুহূর্তে স্পষ্ট মনে নেই। তবে বিষয়টি নিয়ে আমি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সঙ্গে আলোচনা করব। আপাতত বিকল্প হিসেবে একটি টিনশেড ঘর নির্মাণ করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা যায় কি না, তা দেখা হচ্ছে। এই ভবনে আর ক্লাস করানো সম্ভব নয়।"


    এনআই

    ট্যাগ :

    মেরামত ছাড়াই তিন দশক ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…