পোস্টাল ব্যালটে নাম ও প্রতীক না থাকায় চাঁদপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভোট বর্জনের ঘোষণা

পোস্টাল ব্যালটে নাম ও প্রতীক না থাকার অভিযোগ তুলে চাঁদপুর-৫ (হাজীগঞ্জ–শাহরাস্তি) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ফুটবল প্রতীকের জাকির হোসেন প্রধানীয়া নির্বাচনে ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি ওই আসনের নির্বাচন স্থগিতের দাবিও জানান।
রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) রাতে হাজীগঞ্জ বাজারের নার্গিস ফুড বেলুতে আয়োজিত এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন।
সংবাদ সম্মেলনে জাকির হোসেন প্রধানীয়া অভিযোগ করেন, পোস্টাল ব্যালটে তার নাম ও নির্বাচনী প্রতীক অন্তর্ভুক্ত না করায় নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। এ কারণে তিনি বাধ্য হয়ে ভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে উচ্চ আদালতে একটি রিট আবেদন দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, প্রার্থীর বড় ভাই অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা মো. আওলাদ হোসেন প্রধানীয়া, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো. মাসুদ মিয়া, নার্গিস ফুড হাজীগঞ্জের ম্যানেজার মো. ফারুক হোসেন মজুমদারসহ জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।
এসআর