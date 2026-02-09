এইমাত্র
    প্রচারণার শেষ দিনে আজ ঢাকার ৮ জায়গায় পথসভা করবেন তারেক রহমান

    প্রচারণার শেষ দিনে আজ ঢাকার ৮ জায়গায় পথসভা করবেন তারেক রহমান

    ছবি: সংগৃহীত

    নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিন আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি)। আজ নিজ নির্বাচনী এলাকা ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ৭টি সংসদীয় আসনের মোট ৮টি পথসভায় অংশ নেবেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। 

    বেলা ১১টায় ঢাকা-১৭ আসনে বনানী কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউর খেলার মাঠে পথসভায় বক্তব্য দেবেন তিনি। এরপর ঢাকা-১০ আসনে কলাবাগান ক্রীড়া চক্র মাঠ, দুপুর ১২টায়, ঢাকা-৮ আসনে পীরজঙ্গী মাজার রোডে বেলা ১টায় বক্তব্য দেবেন তিনি। 

    এ ছাড়াও ঢাকা-৯ আসনে মান্ডা তরুণ সংঘ মাঠে বেলা ২টায়, ঢাকা-৫ আসনে যাত্রাবাড়ী শহীদ ফারুক রোডে বেলা ৩টায়, ঢাকা-৪ আসনে জুরাইন-দয়াগঞ্জ রোডে বিকেল ৪টায়, ঢাকা-৬ আসনে ধুপখোলা মাঠে বিকেল ৫টায় এবং সবশেষ ঢাকা-৭ আসনে লালবাগ বালুর মাঠে সন্ধ্যা ৬টায় জনসভায় বক্তব্য দেয়ার কথা রয়েছে তারেক রহমানের।

    প্রচারণা ঢাকা পথসভা তারেক রহমান

