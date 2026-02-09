নাটোরে অগ্নিকাণ্ডে মা ও শিশুর মৃত্যু, আহত এক

নাটোরের গুরুদাসপুরে একটি বসত বাড়ীতে অগ্নিকাণ্ডে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মা আতিয়া বেগম ও দেড় বছর বয়সী কন্যাশিশু রাওজার মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আগুনে দ্বগ্ধ হয়ে মর্জিনা বেগম নামে একজন আহত হয়েছেন। সোমবার ভোর ৪ টার দিকে উপজেলার ধারাবারিষা ইউনিয়নের ঝাউপাড়া বিন্নাবাড়ী গ্রামে এই দূর্ঘটনাটি ঘটে।
আহত মর্জিনা বেগমকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়াও অগ্নিকাণ্ডে বসত ঘর, বাড়ির পাশের একটি মুদি দোকান ও বাড়ির গোয়াল ঘরে থাকা ১২ টি ছাগল দগ্ধ হয়ে মারা যায়।
গুরুদাসপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুজ্জামান ও এরাকাবাসী জানান, সোমবার ভোর ৪ টার দিকে উপজেলার ধারাবারিষা ইউনিয়নের ঝাউপাড়া বিন্নাবাড়ী গ্রামের মোন্তার হোসেনের বসতবাড়ীতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বসত বাড়ীর সব ঘরসহ গোয়াল ঘর এবং বাড়ীর পাশের একটি মুদি দোকানে।
অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে গুরুদাসপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু তার আগেই আগুনে পুড়ে মারা যায় মোন্তার হোসেনের ছেলের বউ আতিয়া বেগম ও আতিয়া বেগমের কন্যাশিশু রওজা। এ সময় গুরুতর দগ্ধ হয় মোন্তার হোসেনের স্ত্রী মর্জিনা বেগম। পরে মর্জিনা বেগমকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা জানান, প্রাথমিকভাবে ধারনা করা যাচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। ঘটনার তদন্ত শেষে অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ জানা যাবে। অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১০ থেকে ১২ লাখ টাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারনা করা হয়।
ইখা