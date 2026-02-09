রায়পুরায় গরু ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা

নরসিংদীর রায়পুরায় এক গরু ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার চরমধুয়া ইউনিয়নের গাজীপুরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম রফিকুল ইসলাম (৫০)। তিনি গাজীপুরা গ্রামের মঙ্গল মিয়ার ছেলে। রফিকুল ইসলামের স্ত্রী স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য (মেম্বার)। স্বজনদের ভাষ্য অনুযায়ী, স্ত্রীর রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন বিচার-সালিশেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।
নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রবিবার রাতে চরমধুয়া বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন রফিকুল ইসলাম। এ সময় আগে থেকেই ওৎ পেতে থাকা দুর্বৃত্তরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তিনি চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুজিবুর রহমান বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডের সুনির্দিষ্ট কারণ এবং কারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তবে স্থানীয়ভাবে শোনা যাচ্ছে, একই এলাকার দুটি পরিবারের মধ্যে আগে থেকেই বিরোধ ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, সেই বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। বিষয়টি তদন্ত করে বিস্তারিত জানানো হবে।’
ইখা