রায়পুরে জামায়াত–বিএনপি সংঘর্ষ, আহত ৩

লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলায় জামায়াত ও বিএনপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত তিনজন জামায়াত কর্মী আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার উত্তর কেরোয়া ইউনিয়নের মালীবাড়ি এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দুই পক্ষের মিছিল ও পাল্টাপাল্টি স্লোগানে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
জামায়াতের ইউনিয়ন সেক্রেটারি ইউনুস অভিযোগ করে বলেন, ‘জামায়াতের একটি মিছিল শেষে কর্মীরা মালীবাড়ির একটি হোটেলে নাস্তা করতে বসেন। এ সময় জামায়াত কর্মী শাকিল নির্বাচনে জামায়াতের বিপুল ভোটে বিজয়ের কথা বললে ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম ও তার ছেলে আলোর সঙ্গে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়।’
ইউনুসের দাবি, পরে যুবদলের মোহাম্মদ আলী ও আরিফ মোল্লাসহ আরও কয়েকজন বিএনপি কর্মী ঘটনাস্থলে এসে জামায়াত কর্মীদের ওপর হামলা চালান।
তিনি আরও বলেন, ‘হামলাকারীরা কাঠ ও দেশীয় অস্ত্র দিয়ে জামায়াত কর্মীদের মাথা ও মুখে আঘাত করেন। এতে অন্তত তিনজন আহত হন। তাদের মধ্যে দুজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।’
তবে ইউনিয়ন বিএনপি নেতা সোহাগ মিঝি বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে দলীয়ভাবে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। কেউ অন্যায় করে থাকলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
অভিযুক্ত শাহ আলম অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, জামায়াত কর্মীরা গালাগালি শুরু করলে পাশের এক ব্যক্তি তাদের নিষেধ করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা তাকেই মারধর করতে শুরু করে। আমি থামাতে গেলে আমাকেও মারধর করা হয়। কাঠের দোকানটি তাদেরই, তারাই নিজেদের মধ্যে কাঠ নিয়ে মারামারি করেছে।
রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন মিয়া বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুইজন আহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। তবে এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি।
ইখা