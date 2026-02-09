ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ‘মানবতার রাষ্ট্র’ গঠনের লক্ষ্যে নোয়াখালীতে ইনসানিয়াত বিপ্লবের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সকালে নোয়াখালী প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ইশতেহার ঘোষণা করেন ইনসানিয়াত বিপ্লবের (আপেল প্রতীক) নোয়াখালী-১ (চাটখিল–সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী এম মশিউর রহমান। এ সময় তিনি লিখিত ইশতেহারের গুরুত্বপূর্ণ ৪৯টি দফা পাঠ করেন।
সংবাদ সম্মেলনে এম মশিউর রহমান বলেন, ‘একক গোষ্ঠীবাদী রাজনীতির খুন, জুলুম ও স্বৈরতন্ত্র থেকে মানুষের জীবন, ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে রক্ষার লক্ষ্যে মানবতার রাজনীতির ভিত্তিতে একটি মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ইনসানিয়াত বিপ্লবের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল দর্শন।’
তিনি আরও বলেন, ‘সব ধর্ম ও মতপথের মানুষের সমান নিরাপত্তা, অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে একটি অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক ও শান্তিময় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই তাদের লক্ষ্য।’
সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন, ইনসানিয়াত বিপ্লবের নোয়াখালী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং নোয়াখালী-৪ (সদর–সুবর্ণচর) আসনের প্রার্থী এম ইউনুস নবী এবং নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ–কবিরহাট) আসনের প্রার্থী তৌহিদুল ইসলাম।
বক্তারা বলেন, ‘অতীতে প্রতিনিধিত্বশীল মানবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকায় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা একক গোষ্ঠীবাদী স্বৈরতন্ত্রের দিকে ধাবিত হয়েছে। এতে মানুষের জীবন, ধর্ম, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার আজ সংকটে পড়েছে।’
তারা বলেন, ‘এই সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ মানবতার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সে লক্ষ্যেই ইনসানিয়াত বিপ্লব কাজ করছে। এ সময় বক্তারা দলীয় প্রতীক ‘আপেল’ মার্কায় ভোট প্রত্যাশা করেন।’
অনুষ্ঠানে ইনসানিয়াত বিপ্লবের জেলা শাখার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী এবং জেলার কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
ইখা