চালু হয়নি যশোর হাসপাতালের নতুন আইসিইউ, যন্ত্রপাতি নষ্টের শঙ্কা

    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:৩৫ পিএম
    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:৩৫ পিএম

    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:৩৫ পিএম

    যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের নতুন আইসিইউ ও আইসোলেশন ইউনিট ২০২৩ সালের ১৪ নভেম্বর উদ্বোধন করা হয়েছিল । তবে উদ্বোধনের এক বছরের বেশি সময় পার হলেও এখনো ইউনিট দুটি চালু হয়নি। ফলে রোগীরা একদিনও সেবা পাননি। হাসপাতাল সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন, চালুর আগেই সেখানে স্থাপিত আধুনিক যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে।


    হাসপাতাল সূত্র জানায়, জরুরি রোগীদের জন্য উন্নতমানের ভেন্টিলেটর, হাইফ্লো অক্সিজেন সুবিধা, আধুনিক ন্যাজাল ক্যানোলা ও বিভিন্ন লাইফ সাপোর্ট মেশিন স্থাপন করা হলেও সেগুলো দীর্ঘদিন ধরে অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।


    জানা গেছে, ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে হাসপাতালের পুরাতন মহিলা সার্জারি ওয়ার্ডে পাঁচ শয্যার একটি আইসিইউ চালু করা হয়। ওই বছরের ১২ সেপ্টেম্বর জেলা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়, করোনায় আক্রান্ত রোগীদের পাশাপাশি সাধারণ রোগীরাও আইসিইউ সেবা পাবেন। বর্তমানে রোগীর চাপ বেড়ে যাওয়ায় পুরোনো ভবনের আইসিইউ পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়েছে।


    এ অবস্থায় করোনারি কেয়ার ইউনিটের চতুর্থ তলায় নতুন করে ১০ শয্যার আইসিইউ এবং ২০ শয্যার আইসোলেশন ইউনিট প্রস্তুত করা হয়। নতুন ইউনিটে চিকিৎসক ও নার্সদের দায়িত্ব পালনের জন্য আলাদা কক্ষ রয়েছে। পাশাপাশি অক্সিজেন, নেবুলাইজার ও ভেন্টিলেটরসহ বিভিন্ন আধুনিক উপকরণ স্থাপন করা হয়েছে।


    সূত্র জানায়, ইউনিটটিতে রোগীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ভেন্টিলেটর, অটোমেটিক সিরিঞ্জ পাম্প, কার্ডিয়াক মনিটরসহ বিভিন্ন যন্ত্র বসানো হয়েছে। পালস, প্রেসার, অক্সিজেন স্যাচুরেশন ও ইসিজি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ৮০ লিটার অক্সিজেন সরবরাহের জন্য হাইফ্লো ন্যাজাল ক্যানোলা, শ্বাসনালি পরিষ্কারের জন্য সাকার মেশিন, বিপেপ ও সিপেপ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।


    এ ছাড়া জরুরি অবস্থায় হৃদ্‌যন্ত্র সচল করতে ডিফিব্রিলেটর এবং প্রতিটি বেডের বিপরীতে সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন, ভ্যাকিউম লাইন ও এয়ার লাইনের সংযোগ রয়েছে।


    হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট কয়েকজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, নতুন আইসিইউ ও আইসোলেশন ইউনিটের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কবে ইউনিট চালু হবে, তা নিশ্চিত নয়। ফলে কার্যক্রম শুরুর আগেই যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে।


    হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. হুসাইন শাফায়াত বলেন, করোনারি কেয়ার ইউনিটের তৃতীয় তলা পর্যন্ত লিফট সুবিধা রয়েছে। তবে নতুন ইউনিটটি চালু করতে প্রয়োজনীয় লিফট ব্যবস্থা না থাকায় এটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। গত ১০ জানুয়ারি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের যুগ্মসচিব সনজীদা শারমিন হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে বিষয়টি অবহিত হয়েছেন। দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

