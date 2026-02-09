৯ ফেব্রুয়ারি: নামাজের সময়সূচি

এইমাত্র
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    ধর্ম ও জীবন

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫০ এএম
    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০:৫০ এএম
    ছবি: সংগৃহীত

    আজ সোমবার, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইংরেজি, ২৬ মাঘ ১৪৩২ বাংলা, ২০ শাবান ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-


    নামাজের সময়সূচি

    ফজর- ৫:২০ মিনিট।

    জোহর- ১২:১৬ মিনিট।

    আসর- ৪:১৩ মিনিট।

    মাগরিব- ৫:৫৩ মিনিট।

    ইশা- ৭:০৮ মিনিট।

     

    আজ সূর্যাস্ত- ৫:৫০ মিনিট।

    আজ সূর্যোদয়- ৬:৩৫ মিনিট।


    মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

    ফজর- ৫:২০ মিনিট।

    সূর্যোদয়- ৬:৩৪ মিনিট।


    বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

    বিয়োগ করতে হবে-


    চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

    সিলেট: -০৬ মিনিট।

    যোগ করতে হবে-


    খুলনা: +০৩ মিনিট।

    রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

    রংপুর: +০৮ মিনিট।

    বরিশাল: +০১ মিনিট।

      এইচএ

