    বরগুনা-১ আসনে ৩১ ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ

    মো. মোস্তাফিজ, তালতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:১৬ পিএম
    বরগুনা-১ আসনে ৩১ ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে বরগুনা জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন। এরই মধ্যে বরগুনা-১ আসনের তিনটি উপজেলায় ৩১টি ভোটকেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।


    জেলা রিটার্নিং অফিসার কার্যালয় সূত্র জানায়, বরগুনা সদর, আমতলী ও তালতলী উপজেলা নিয়ে গঠিত বরগুনা-১ আসনে মোট ১৯০টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ৩১টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বরগুনা সদর উপজেলায় ৮টি, আমতলীতে ১৮টি এবং তালতলীতে ৫টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে।


    প্রশাসন জানায়, এসব কেন্দ্রের নিরাপত্তা জোরদারে সিসি ক্যামেরা স্থাপনসহ অতিরিক্ত নজরদারি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।


    বরগুনায় শান্তিপূর্ণ ভোট আয়োজনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসার মিজ তাসলিমা আক্তার। তিনি বলেন, “ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর তালিকা করা হয়েছে। তবে জেলার সব ভোটকেন্দ্রেই শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন থাকবে।”


    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনা-১ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ১৯ হাজার ৪৫১ জন। এর মধ্যে পায়রা নদীর পূর্ব পাড়ের আমতলী ও তালতলী উপজেলার ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৭১ হাজার ৮৬৮ জন, যা বরগুনা সদর উপজেলার তুলনায় প্রায় ২৪ হাজার বেশি।


    সংশ্লিষ্টদের মতে, এই দুই উপজেলার ভোটই নির্বাচনের ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

