দুর্গম ছয় কেন্দ্রে হেলিকপ্টারে পৌঁছাল নির্বাচনী সরঞ্জাম

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে রাঙ্গামাটি-২৯৯ আসনের বাঘাইছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী দুর্গম ছয়টি ভোটকেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে হেলিকপ্টারে করে জনবল ও নির্বাচনী সরঞ্জাম পৌঁছানো হয়েছে।
সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা আমেনা মারজান বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, দোজর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিয়ালদা লুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তুইচুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেটলিং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভাইবোনছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিউ লংকর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়—এই ছয়টি ভোটকেন্দ্রে আকাশপথে নির্বাচনী সরঞ্জাম পরিবহন করা হচ্ছে।
আমেনা মারজান আরও জানান, বাঘাইছড়ি উপজেলার মোট ৩৯টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে এসব ছয়টি কেন্দ্র অত্যন্ত দুর্গম হওয়ায় সড়ক কিংবা নৌপথে সরাসরি যাতায়াতের কোনো সুযোগ নেই। সে কারণে এসব কেন্দ্রে ব্যালট বাক্সসহ নির্বাচনী সরঞ্জাম, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আনা-নেওয়ার কাজে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর দুটি হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে।
এই পুরো কার্যক্রমে সার্বিক নিরাপত্তা ও সহায়তা দিচ্ছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)–এর ২৭ বিজিবি মারিশ্যা জোন।
প্রশাসন সূত্র জানায়, ভোট গ্রহণের আগে প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি নিশ্চিত করতেই কয়েক দিন আগেই দুর্গম কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচনী সরঞ্জাম ও জনবল পাঠানো হচ্ছে, যাতে ভোটের দিন কোনো ধরনের জটিলতা সৃষ্টি না হয়।
ইখা