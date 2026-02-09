এইমাত্র
    ভোটকেন্দ্রের আশপাশে মোবাইল নিষিদ্ধ, জামায়াত আমিরের হুঁশিয়ারি

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৩:০৬ পিএম
    ভোটকেন্দ্রের আশপাশে মোবাইল নিষিদ্ধ, জামায়াত আমিরের হুঁশিয়ারি

    সংগৃহীত ছবি

    দেশে ভোটের অধিকার একবার লড়াই করে অর্জিত হয়েছে। প্রয়োজনে এই অধিকার আবারও লড়াই করেই রক্ষা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান।


    আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের আশপাশে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় এমন হুঁশিয়ারি দেন তিনি।


    সোমবার (০৯ ফেব্রুয়ারি) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে জামায়াত আমির বলেন, এই দেশের মানুষ একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়। রক্তের বিনিময়ে এই অধিকার অর্জিত হয়েছে। মানুষ নিজের পছন্দের প্রার্থীকে নির্ভয়ে ভোট দিতে চায়, প্রার্থী ও প্রতীক নিয়ে উদযাপন করতে চায়। নির্বাচনের দিন গণতন্ত্রের উৎসব উদযাপনের দিনে পরিণত হওয়া উচিত। 


    তিনি বলেন, সেদিন গর্বভরে ভোটার লাইনে দাঁড়াবে, ছবি তুলবে, আর নিজের পছন্দের স্বাধীনতাকে উপভোগ করবে। এর ব্যত্যয় ঘটার কোনো সুযোগ নেই। কেউ যদি এই অধিকার কেড়ে নিতে চায় বা এতে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে, তবে তার মনে রাখা উচিত-এই জাতি প্রস্তুত। বিশেষ করে আমাদের তরুণ প্রজন্ম অধিকার রক্ষায় সদা প্রস্তুত আছে। ভোটের অধিকার একবার লড়াই করে অর্জিত হয়েছে।


    প্রয়োজনে এই অধিকার আবারও লড়াই করেই রক্ষা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন জামায়াত আমির।


    এমআর-২

