‘সমান অধিকার ও ইনসাফের জন্য মোমবাতি প্রতীকে ভোট দিন’

চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসনের বৃহত্তর সুন্নিজোটের প্রার্থী মাওলানা এস এম শাহজাহান বলেছেন, সুফিবাদী সুন্নি মুসলমানরা একটি অসাম্প্রদায়িক, শান্তিপূর্ণ ও ক্ষুধা–দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন। ভোটের আগে অনেকে সুন্দর কথা বললেও অতীতে সংকট ও দুর্যোগের সময়ে তাদের পাশে পাওয়া যায়নি।
সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) আনোয়ারা উপজেলার চাতরী এলাকায় একটি কনভেনশন হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
মাওলানা শাহজাহান বলেন, ‘ভোটের আগে বসন্তের কোকিল হয়ে অনেকে কথা বলছেন। কিন্তু করোনা কিংবা দুর্যোগের সময় সাধারণ মানুষের পাশে তাদের কাউকে পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে না। মানুষ পরিবর্তন চায়। শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য মোমবাতি প্রতীকে ভোট দিতে হবে।’
তিনি বলেন, সুফিবাদী সুন্নি মুসলমানরা কখনো সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি বা সহিংস রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। সব ধর্মের মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করে সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়াই তাদের লক্ষ্য।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন এলাকায় পীর–আউলিয়াদের মাজারে হামলা হয়েছে। সুন্নিপন্থী অনেক আলেমকে মসজিদের ইমামতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এসব অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতেই জনগণকে মোমবাতি প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
আনোয়ারা–কর্ণফুলী এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, তরুণ ও যুবসমাজকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা হবে। কর্ণফুলী টানেলকেন্দ্রিক আধুনিক শিল্পনগরী গড়ে তুলে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর স্মৃতিবিজড়িত দেয়াঙ পাহাড়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং সরকারি হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসাসেবা চালুর প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।
এ ছাড়া পীর–আউলিয়া ও সুফিবাদী নিদর্শন সংরক্ষণ করে মাজারকেন্দ্রিক ইসলামী কমপ্লেক্স গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও জানান এই প্রার্থী।
মাদক ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়ে মাওলানা শাহজাহান বলেন, নির্বাচিত হলে আনোয়ারা–কর্ণফুলীতে মাদক কারবারি ও চাঁদাবাজদের কোনো জায়গা হবে না।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ড. এম এ অদুদ, এস এম হামেদ হোসাইন, এস এম জাহাঙ্গীর, এম এ মাবুদ, ডি আই এম জাহাঙ্গীর, নাজিম উদ্দিন, গোলাম মোস্তফা, মাওলানা ইদ্রিস আলকাদেরী, হাফেজ আবদুর রহিম ও হাফেজ নুরুল আলম।
ইখা