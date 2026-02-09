ধানের শীষ–দাঁড়িপাল্লার লড়াই: বাগেরহাট-৩–এ বদলেছে ভোটের সমীকরণ

আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত বাগেরহাট-৩ (রামপাল–মোংলা) আসনে এবার দৃশ্যপট বদলে গেছে। নৌকা প্রতীক না থাকায় ভোটের মাঠে মূল লড়াই গড়িয়েছে বিএনপির ধানের শীষ ও জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মধ্যে। ভোটের আর মাত্র দুই দিন বাকি থাকলেও ভোটারদের বড় একটি অংশ এখনো নীরব, যা এই আসনের ফলাফলকে করে তুলেছে অনিশ্চিত।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে শেষ মুহূর্তে প্রার্থীদের প্রচার কর্মসূচি তুঙ্গে। মিছিল, পথসভা, উঠান বৈঠক ও বাড়ি বাড়ি ভোট চাওয়ার কর্মসূচিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা ও তাদের নেতাকর্মীরা। প্রতিদিনই বাড়ছে সভা–সমাবেশের সংখ্যা।
এই আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী লায়ন ডা. শেখ ফরিদুল ইসলাম ধানের শীষ প্রতীকে মাঠে সক্রিয়। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রয়েছেন জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী অ্যাডভোকেট শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে। এ ছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী অধ্যক্ষ শেখ জিল্লুর রহমান (হাতপাখা), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) মো. হাবিবুর রহমান মাস্টার (তারা) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ এইচ সেলিম (ঘোড়া) প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন।
তবে মাঠপর্যায়ে দৃশ্যমান প্রচার কাজে স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ এইচ সেলিমের তৎপরতা খুব একটা চোখে পড়ছে না। অন্যদিকে ধানের শীষ ও দাঁড়িপাল্লার ব্যানার, ফেস্টুন ও মাইকিংয়ে মুখর পুরো এলাকা।
স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আগে এই আসনে নৌকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ঈগল। এবার নৌকা না থাকায় ভোটের উত্তেজনা কমেনি; বরং নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে। প্রচারণার গতি ও জনসমাগমে ধানের শীষ এগিয়ে থাকলেও নীরব ভোটের হিসাব দাঁড়িপাল্লাকে ঘিরে জল্পনা বাড়াচ্ছে।
ভোটারদের অনেকেই প্রকাশ্যে মত দিচ্ছেন না। কেউ কেউ এখনো ভোট দিতে যাবেন কি না, সে সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে পারেননি। আবার কেউ মুখে কিছু না বললেও ভোটের দিন চমক দেখাতে পারেন—এমন ধারণাও রয়েছে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আওয়ামী লীগ সমর্থক ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভোটারদের একটি অংশ কোন দিকে যাবে, সেটিই শেষ পর্যন্ত ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। সে কারণে জামায়াতে ইসলামী ও ১১ দলীয় জোটের প্রার্থীকে সহজ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।
সব মিলিয়ে বাগেরহাট-৩ আসনে এবারের নির্বাচন নৌকা–বিহীন হলেও উত্তেজনায় ভরপুর। ভোটের ময়দানে এখন সবচেয়ে আলোচিত প্রশ্ন—শেষ হাসি হাসবে ধানের শীষ, নাকি দাঁড়িপাল্লা?
ইখা