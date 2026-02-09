অভিজ্ঞতা ছাড়া জনবল নেবে টিআইবি

এইমাত্র
    আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:০৫ পিএম
    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:০৫ পিএম

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:০৫ পিএম
    ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে (টিআইবি) ‘রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকার প্রয়োজন নেই। মাসিক বেতন ৩৭ হাজার টাকা।


    প্রতিষ্ঠানের নাম: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)


    পদের নাম: রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট

    পদসংখ্যা: ১ জন

    শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর

    অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়

    বেতন: ৩৭,৯৬৮ টাকা


    চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক

    প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

    বয়স: নির্ধারিত নয়

    কর্মস্থল: ঢাকা


    আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আবেদন করতে পারবেন।

    আবেদনের শেষ সময়: ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

