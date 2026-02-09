এইমাত্র
    ৫৬ হাজার টাকা বেতনে নিয়োগ দেবে অ্যাকশনএইড

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:১৮ পিএম
    ৫৬ হাজার টাকা বেতনে নিয়োগ দেবে অ্যাকশনএইড

    ছবি: সংগৃহীত

    যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে (এএবি) ‘অ্যাসোসিয়েট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এমএসসি অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। কক্সবাজার জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। মাসিক বেতন ৫৬ হাজার টাকা।


    প্রতিষ্ঠানের নাম: অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ

    বিভাগের নাম: ট্রেইনার


    পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট অফিসার

    পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

    শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর

    অভিজ্ঞতা: ২-৩ বছর

    বেতন: ৫৬,৫৯২ টাকা


    চাকরির ধরন: ফুল টাইম

    প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

    বয়স: নির্ধারিত নয়

    কর্মস্থল: কক্সবাজার


    আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ আবেদন করতে পারবেন।

    আবেদনের শেষ সময়: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

     

