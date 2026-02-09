এইমাত্র
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
  • আজ পহেলা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    চাকরি

    বয়সসীমা ছাড়াই অফিসার নিয়োগ দেবে ঢাকা ব্যাংক

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩২ পিএম
    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩২ পিএম

    বয়সসীমা ছাড়াই অফিসার নিয়োগ দেবে ঢাকা ব্যাংক

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৫:৩২ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ঢাকা ব্যাংক পিএলসিতে ‘রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। যে কোনো জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।


    প্রতিষ্ঠানের নাম: ঢাকা ব্যাংক পিএলসি


    পদের নাম: রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অফিসার

    পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

    শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান

    অভিজ্ঞতা: ৫ বছর

    বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে


    চাকরির ধরন: ফুল টাইম

    প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

    বয়স: নির্ধারিত নয়

    কর্মস্থল: যে কোনো স্থান


    আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ঢাকা ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

    আবেদনের শেষ সময়: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।


    এইচএ

    ট্যাগ :

    বয়সসীমা অফিসার নিয়োগ ঢাকা ব্যাংক

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…