    হোসেনপুরে ফ্রিজে বৈদ্যুতিক সংযোগ দিতে গিয়ে প্রাণ গেল যুবকের

    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৮:২০ পিএম
    কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে ফ্রিজে বৈদ্যুতিক লাইনে সংযোগ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পরশ মিয়া (২১) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।


    সোমবার (০৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার আড়াইবাড়িয়া ইউনিয়নের মধ্য আড়াইবাড়ীয়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত পরশ মিয়া উপজেলার আড়াইবাড়িয়া ইউনিয়নের মধ্য আড়াইবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা।


    পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুরে একটি বাসার ফ্রিজের বৈদ্যুতিক লাইনে সংযোগ দিতে গিয়ে অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের তারের সাথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন পরশ মিয়া। এসময় বাড়ির লোকজন তাকে দ্রুত উদ্ধার করে হোসেনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।


    হোসেনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টিএইচএ ডা: তানভীর হাসান জিকু জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসার আগেই পরশের মৃত্যু হয়েছে। 


    হোসেনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

