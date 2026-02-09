এইমাত্র
    নাগরপুরে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে জামায়াতে ইসলামীর গণমিছিল

    নাগরপুরে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে জামায়াতে ইসলামীর গণমিছিল

    টাঙ্গাইলের নাগরপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী উপজেলা শাখার উদ্যোগে দলীয় প্রতীক ‘দাঁড়িপাল্লা’ হাতে এক বিশাল গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। 


    সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সকালে দুয়াজানি কলেজ পাড়া জামে মসজিদের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলটি জামায়াতে ইসলামী নাগরপুর উপজেলা দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।


    দলীয় সূত্রে জানা যায়, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। মিছিলটি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয় এবং এতে নাগরপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মী ও সমর্থকরা অংশ নেন।


    গণমিছিলে উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইল-৬ সংসদীয় আসনের ১১ দলীয় জোট মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের সংসদ সদস্য প্রার্থী ডা. একেএম আব্দুল হামিদ। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা মো. রফিকুল ইসলাম, সেক্রেটারি অধ্যাপক আব্দুস সালাম, উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়ক সরদার আশরাফ, উপজেলা খেলাফত মজলিসের সহ-সভাপতি মাওলানা মো. জাকির হোসেনসহ ১১ দলীয় জোটের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।


    এ সময় বক্তারা শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং জনগণের কাছে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন।


    নাগরপুরে এই গণমিছিল স্থানীয়দের মধ্যে নির্বাচনী তৎপরতা আরও দৃশ্যমান করে তুলেছে।


