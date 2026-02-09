এইমাত্র
    উন্নয়ন ও মানবিক অধিকার আদায়ের অঙ্গীকার কামরুজ্জামান রতনের

    আল আমিন, গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৩৯ পিএম
    আল আমিন, গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৩৯ পিএম

    উন্নয়ন ও মানবিক অধিকার আদায়ের অঙ্গীকার কামরুজ্জামান রতনের

    আল আমিন, গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৩৯ পিএম

    আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মুন্সীগঞ্জ-৩ (সদর-গজারিয়া) সংসদীয় আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী কামরুজ্জামান রতনের নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।


    সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বিকাল ৩টায় গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নে জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড পার্টি সেন্টার মাঠে গজারিয়া উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।


    জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনের ধানের শীষ প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী কামরুজ্জামান রতন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গজারিয়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক সৈয়দ সিদ্দিক উল্লাহ ফরিদ।


    বিশেষ অতিথি ও বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুন্সীগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোশারফ হোসেন পুস্তি, কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য রহিমা শিকদার, মুন্সীগঞ্জ জেলা বিএনপির সদস্য প্রফেসর কেএম গিয়াস উদ্দিন, মাসুদ ফারুক, সাবেক কমিশনার শহীদ, যুবদলের আহ্বায়ক মজিবর দেওয়ান,মুন্সীগঞ্জ জেলা যুবদলের সদস্য সচিব মোজাম্মেল হক মুন্না, মুন্সীগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সম্পাদক তুষার আহমেদ এবং মিরকাদিম পৌরসভার সভাপতি ডঃ জসিম উদ্দিন।



    বক্তব্যে কামরুজ্জামান রতন বলেন, “মুন্সীগঞ্জ ও গজারিয়া আলাদা নয়। নদীর এপারের পানি যেমন, ওপারের পানিও তেমন—সদর ও গজারিয়ার বন্ধন ভাইয়ে-ভাইয়ের বন্ধন।” তিনি আরও বলেন, নির্বাচিত হলে মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনের রাস্তা-ঘাট উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, শিল্পখাতের বিকাশ এবং সাধারণ মানুষের মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।


    তিনি বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, তারেক রহমান ঘোষিত ‘ফ্যামিলি কার্ড’ ও ‘কৃষক কার্ড’ কর্মসূচি সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।


    জনসভা শুরুর আগেই মুন্সীগঞ্জ জেলা ও গজারিয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতিতে জনসভাস্থল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। শেষ দিনের প্রচারণায় জনসভার মধ্য দিয়ে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

    গজারিয়া মুন্সিগঞ্জ জনসভা

