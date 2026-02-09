এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    মির্জাপুরে জামায়াত প্রার্থীর নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা

    মো. সানোয়ার হোসেন, মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৪৫ পিএম
    টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী আব্দুল্লাহ এবনে আবুল হোসেন তাঁর নিজস্ব ২৩ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঐক্যবদ্ধ মির্জাপুর জনসম্মুখে প্রকাশ করেছেন। 


    সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধায় মির্জাপুর পৌরশহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে এই ইশতেহার ঘোষণা করেন।


    এ সময় উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর ইয়াহ ইয়া খান মারুফ, সেক্রেটারি আবুল কাশেম মৃধা, খেলাফত মজলিশের কেন্দ্রীয় নির্বাহী বিভাগের সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ইমরান আসাদ, উপজেলা খেলাফত মজলিশের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মনিরুজ্জামনসহ ১১ দলীয় জোট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।


    তার নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে রয়েছে, মানসম্মত শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, তৃতীয় লিঙ্গের উন্নয়ন, জোলাই যোদ্ধাদের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য।


    মির্জাপুর জামায়াত প্রার্থী নির্বাচন ইশতেহার

