    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    হাবিব উন নবী খান সোহেল

    ’জিয়াউর রহমান ধানের শীষের অপমান হতে দেননি’

    সুজন আহম্মেদ, চাঁদপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৯:৫২ পিএম
    বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল বলেছেন, ধানের শীষকে বুকে ধারণ করে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশব্যাপী গণমানুষের কাছে গিয়েছেন এবং যতদিন বেঁচে ছিলেন এই প্রতীকের কোনো অপমান হতে দেননি।

    সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ সরকারি ডিগ্রি কলেজ মাঠে ধানের শীষের পক্ষে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

    তিনি বলেন, দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে জিয়াউর রহমান জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং মৃত্যুর আগমুহূর্তে ধানের শীষ প্রতীক তার দুই ছেলে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে যান।

    জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন চাঁদপুর-৪ আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মো. হারুনুর রশিদ।
    আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সহ-সম্পাদক রাশেদ বেগম হীরা, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি ফরিদ আহমেদ এবং চাঁদপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি এম এ শুক্কুর পাটোয়ারী।

    অনুষ্ঠানে বিএনপির কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

