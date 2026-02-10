ত্রয়োদশ নির্বাচনে ভোট দিতে ঈদের ছুটির মতো গ্রামে ছুটছে মানুষ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঈদের ছুটির মতোই গ্রামে ফেরার ঢল নেমেছে। রাজধানীসহ বড় বড় শহর থেকে লাখো মানুষ নিজ নিজ গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন ভোটাধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে।
নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই বাস, ট্রেন ও লঞ্চে যাত্রীদের চাপ বাড়ছে। অনেকেই আগেভাগেই গ্রামের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর পাশাপাশি ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কেউ কেউ কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে গ্রামের পথে পাড়ি দিচ্ছেন, যাতে ভোটের দিনে কোনো ঝামেলা না থাকে।
বাস টার্মিনাল, রেলস্টেশন ও নদীবন্দরে দেখা গেছে বাড়তি যাত্রী ভিড়। যাত্রীদের ভাষ্য, দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই কষ্ট হলেও তারা ভোট দিতে গ্রামে যাচ্ছেন। এক যাত্রী বলেন, “ঈদের সময় যেমন বাড়ি যাই, ভোটের সময়ও তেমনি বাড়ি ফিরছি। ভোট দেওয়া আমাদের নাগরিক দায়িত্ব।”
এদিকে পরিবহন সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, নির্বাচনের কারণে যাত্রী সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়েছে। অনেক রুটে অতিরিক্ত গাড়ি ও ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৎপর রয়েছে।
বিশ্লেষকদের মতে, মানুষের এই আগ্রহ গণতন্ত্রের জন্য একটি ইতিবাচক লক্ষণ। ভোটারদের ব্যাপক অংশগ্রহণ একটি গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
এদিকে রাজধানীর কমলাপুর স্টেশনে ট্রেনের টিকিটের জন্য দীর্ঘ সারি দেখা গেছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অনেক ভোটারই দুই-তিন দিনের ছুটি নিয়ে সন্তানদের নিয়ে গ্রামের পথে রওনা হয়েছেন।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এবার ভোটার উপস্থিতি আগের নির্বাচনের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।
