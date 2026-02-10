কক্সবাজারের চার আসনে পোস্টাল ভোট ২৮ হাজার ৬৩০টি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কক্সবাজারের চারটি সংসদীয় আসনে মোট ২৮ হাজার ৬৩০টি পোস্টাল ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী, সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী এবং কারাবন্দীরা প্রথমবারের মতো অনলাইনে নিবন্ধন করে এই ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এসব ভোটের ফলাফল প্রকাশ করা হবে ১২ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে চারটার পর।
কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও পোস্টাল ভোট কার্যক্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইরফান উল হাসান প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চারটি আসন থেকে সব মিলিয়ে ২৮ হাজার ৬৩০টি পোস্টাল ভোট গ্রহণ করা হয়েছে।
আসনভিত্তিক হিসাবে কক্সবাজার–১ (চকরিয়া–পেকুয়া) আসনে ৯ হাজার ৬৩৫টি, কক্সবাজার–২ (মহেশখালী–কুতুবদিয়া) আসনে ৪ হাজার ২১২টি, কক্সবাজার–৩ (সদর–রামু–ঈদগাঁও) আসনে ১০ হাজার ৯১৭টি এবং কক্সবাজার–৪ (উখিয়া–টেকনাফ) আসনে ৩ হাজার ৮৬৬টি পোস্টাল ভোট পড়েছে। চারটি আসনের মধ্যে সর্বোচ্চ পোস্টাল ভোট পড়েছে কক্সবাজার–৩ আসনে।
জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, ১২ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে চারটার পর কক্সবাজার ইনডোর স্টেডিয়ামে এসব পোস্টাল ভোট গণনা করা হবে। নিয়মিত ভোট গণনার আদলেই এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এ জন্য প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, পোলিং কর্মকর্তা ও সহায়ক কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রতি ৩০০ ভোটের জন্য একজন করে সহায়ক কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। প্রার্থীরা চাইলে নিজেরা উপস্থিত থাকতে পারবেন কিংবা এজেন্ট নিয়োগ দিয়ে ভোট গণনা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। ভোট গণনা কার্যক্রম সিসিটিভির আওতায় থাকবে বলেও জানিয়েছে প্রশাসন।
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জানান, স্ক্যানিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাচাই শেষে ব্যালট বক্স খোলা হবে এবং স্বচ্ছভাবে ভোট গণনা সম্পন্ন করা হবে। ‘হ্যাঁ’ ভোটের জন্য আলাদা ব্যালটও গণনা করা হবে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ—বিশেষ করে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার ও ওমান—এছাড়া মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত প্রবাসীরা পোস্টাল ভোট দিয়েছেন। দেশের ভেতরে কর্মরত চাকরিজীবী ও কারাবন্দীরাও এ ব্যবস্থায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। তবে কোন দেশ থেকে কত ভোট এসেছে, সে বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য জানাতে পারেননি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগকে সংশ্লিষ্টরা যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। তবে পর্যাপ্ত প্রচার-প্রচারণা না থাকায় অনেক সম্ভাব্য ভোটার পোস্টাল ভোট দিতে পারেননি—এমন অভিযোগও উঠেছে।
ইখা