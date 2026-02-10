জনমত জরিপে এগিয়ে মান্নান, নবীনগর আধুনিক করার অঙ্গীকার ২১ দফায়

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া–৫ (নবীনগর) আসনে নির্বাচনী উত্তাপ বাড়ছে। বিভিন্ন জনমত জরিপ ও মাঠপর্যায়ের বিশ্লেষণে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর মনোনীত প্রার্থী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল মান্নান এগিয়ে রয়েছেন বলে জানা গেছে।
নবীনগর উপজেলার ২১টি ইউনিয়নে পরিচালিত একাধিক জরিপ ও স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের তথ্যে দেখা যায়, ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে দিন দিন জনসমর্থন বাড়ছে। গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে হাট-বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জনসভায় সাধারণ মানুষের উপস্থিতি বিএনপির নির্বাচনী প্রচারণাকে আরও গতিশীল করেছে।
২১ ইউনিয়নে সক্রিয়তা, বিএনপিতে নতুন উদ্দীপনা
বিদ্যাকুট, নাটঘর, শিবপুর, কাইতলা দক্ষিণ, বিটঘর, রসুল্লাবাদসহ নবীনগরের সব ইউনিয়নেই বিএনপির নেতাকর্মীদের সক্রিয়তা চোখে পড়ছে। ইউনিয়নভিত্তিক সভা-সমাবেশ, মিছিল ও পথসভায় প্রতিদিনই মানুষের ভিড় বাড়ছে বলে জানান স্থানীয় নেতাকর্মীরা।
গত সোমবার নবীনগর পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী জনসভায় কয়েক হাজার নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের ভাষ্য, দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, জনবান্ধব নেতৃত্ব ও উন্নয়ন পরিকল্পনার কারণে এডভোকেট আব্দুল মান্নানের প্রতি ভোটারদের আস্থা বাড়ছে।
জনতার সামনে ২১ দফা উন্নয়ন ইশতেহার
নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে আব্দুল মান্নান নবীনগরবাসীর উদ্দেশে ২১ দফা উন্নয়ন ইশতেহার ঘোষণা করেছেন। এতে নবীনগরকে আধুনিক ও পরিকল্পিত উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়েছে।
ইশতেহার ঘোষণা করে তিনি বলেন, “আমি ক্ষমতা নয়, দায়িত্ব চাই। নবীনগরের মানুষ পরিবর্তন চায়। আল্লাহ চাইলে ধানের শীষের বিজয়ের মাধ্যমে নবীনগরকে আধুনিক ও শান্তিপূর্ণ উপজেলায় রূপান্তরিত করব।”
তার ঘোষিত ইশতেহারের উল্লেখযোগ্য দফাগুলোর মধ্যে রয়েছে—নবীনগর পৌরসভাকে আধুনিক পৌরসভা হিসেবে গড়ে তোলা, যানজট নিরসনে পৃথক সড়ক ও পরিবহন স্ট্যান্ড স্থাপন, প্রতিটি ইউনিয়নে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তরুণ উদ্যোক্তা গড়ে তোলা, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও স্কুল-কলেজ আধুনিকীকরণ, মাদকমুক্ত সমাজ গঠন ও পুনর্বাসন কর্মসূচি, গ্রামাঞ্চলে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা ও কমিউনিটি ক্লিনিক জোরদার, নদীভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ ও পুনর্বাসন প্রকল্প, কৃষকদের জন্য সহজ ঋণ ও ফসল সংরক্ষণ ব্যবস্থা, নারী উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, যুব সমাজের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ, গ্রামীণ সড়ক, সেতু ও কালভার্ট উন্নয়ন, পরিচ্ছন্ন ও আলোকিত নবীনগর গড়ে তোলা, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, গণশুনানির মাধ্যমে জনগণের মতামতভিত্তিক উন্নয়ন এবং বেকার যুবকদের জন্য বিদেশগামী সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন।
ভোটারদের প্রত্যাশা উন্নয়ন ও সুশাসন
স্থানীয় ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নবীনগরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থানের উন্নয়ন জরুরি। তাঁরা এমন জনপ্রতিনিধি চান, যিনি জনগণের পাশে থাকবেন এবং এলাকার বাস্তব সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন।
একজন ভোটার বলেন, “মান্নান সাহেবের ইশতেহারে নবীনগরের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্পষ্ট রূপরেখা আছে। আমরা একজন সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব চাই।”
নির্বাচনী মাঠে ধানের শীষের শক্ত অবস্থান
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নবীনগরের ২১ ইউনিয়নে বিএনপির সাংগঠনিক শক্তি ও জনসম্পৃক্ততা তুলনামূলকভাবে বেশি দৃশ্যমান হচ্ছে। নিয়মিত জনসভা ও গণসংযোগে ধানের শীষ প্রতীক নির্বাচনী মাঠে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে।
সব মিলিয়ে জনমত জরিপ ও মাঠপর্যায়ের চিত্র অনুযায়ী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া–৫ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এডভোকেট আব্দুল মান্নান বিজয়ের পথে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
