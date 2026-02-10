মাগুরায় ৬৫ শতাংশ ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মাগুরা জেলার দুইটি সংসদীয় আসনের প্রায় ৬৫ শতাংশ ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, সুষ্ঠু ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে এসব কেন্দ্রে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
মাগুরা জেলায় রয়েছে মাগুরা–১ ও মাগুরা–২—এই দুইটি সংসদীয় আসন। মাগুরা–১ আসনে বিএনপি ও জামায়াতসহ মোট সাতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অপরদিকে মাগুরা–২ আসনে চারজন প্রার্থী মাঠে রয়েছেন। ভোটারদের মধ্যে ধারণা, মাগুরা–২ আসনে বিএনপি ও জামায়াত প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে পারে।
মাগুরা জেলা নির্বাচন অফিসের তথ্যমতে, জেলার দুইটি আসনে মোট ভোটকেন্দ্র রয়েছে ৩০১টি। এর মধ্যে ১৪৯টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ এবং ৫৪টি কেন্দ্রকে অতি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মাগুরা–১ আসনে ৩৮টি এবং মাগুরা–২ আসনে ১৬টি ভোটকেন্দ্র অতি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে জেলার প্রায় ৬৫ শতাংশ ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানিয়েছে নির্বাচন অফিস।
এ বিষয়ে মাগুরা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিরাজুল ইসলাম বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ ও অতি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে সুষ্ঠু ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অতি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের কাছে লাইভ বডি-অন ক্যামেরা থাকবে। পাশাপাশি প্রতিটি ভোটকেন্দ্রই সিসি ক্যামেরার আওতায় থাকবে।
নির্বাচন অফিস সূত্রে আরও জানা গেছে, মাগুরা জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা ৮ লাখ ৪৭ হাজার ৪১০ জন। এর মধ্যে মাগুরা–১ আসনে ভোটার রয়েছেন ৪ লাখ ৩০ হাজার ৭৭৬ জন। এ আসনে ১৫৬টি ভোটকেন্দ্রের ৮৮৮টি বুথে ভোটগ্রহণ হবে। অপরদিকে মাগুরা–২ আসনে ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ১৬ হাজার ৬৩৪ জন। এখানে ১৪৫টি ভোটকেন্দ্রের ৭৯৭টি বুথে ভোট নেওয়া হবে।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জেলায় মোতায়েন থাকবে ১ হাজার ৮৭ জন পুলিশ সদস্য, ৩ হাজার ৪০৮ জন আনসার সদস্য এবং ৫০০ জন বিজিবি সদস্য। এ ছাড়া প্রতিটি ইউনিয়নে সেনাবাহিনীর একটি করে টহল এবং প্রতিটি উপজেলায় র্যাবের একটি করে টহল দল থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
ইখা