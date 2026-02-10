এইমাত্র
    রাজনীতি

    গুলশান মডেল হাই স্কুলে ভোট দেবেন তারেক রহমান

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৭:১৪ পিএম
    গুলশান মডেল হাই স্কুলে ভোট দেবেন তারেক রহমান

    সংগৃহীত ছবি

    আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা-১৭ আসনে রাজধানীর গুলশান মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেবেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।


    মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বিএনপির একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র সময় সংবাদকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।


    জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে ভোট দিতে পারেন তারেক রহমান। এছাড়া বেশ কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শনে যেতে পারেন তিনি।


    নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সংসদ ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।


    এমআর-২

    ট্যাগ :

    ভোট তারেক রহমান

