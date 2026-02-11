কেন্দ্রে কেন্দ্রে যাচ্ছে সরঞ্জাম, সুষ্ঠু ভোটের আশা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের জন্য চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছাতে শুরু করেছে ব্যালট ও ভোটের সরঞ্জাম।
উপজেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্র জানায়, বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ হলরুম থেকে প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদের কাছে নির্বাচনি সরঞ্জাম বিতরণ শুরু হয়।
ব্যালট পেপার, স্বচ্ছ ব্যালট বক্স, চটের থলি, স্ট্যাপলার মেশিন ও পিন, অমোচনীয় কালি, রাবার সিল, মার্কিং সিল, স্ট্যাম্প প্যাড, চার্জার লাইটসহ প্রয়োজনীয় সব উপকরণ কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠানো হচ্ছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন প্রশাসন।
নির্বাচন উপলক্ষে শান্তিপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে সাতকানিয়া উপজেলায় ৯ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করছেন। সড়ক-মহাসড়কে সেনা সদস্যদের টহল দিতে দেখা গেছে। পাশাপাশি ভোট কেন্দ্র ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পুলিশ, র্যাব, বিজিবি ও আনসার সদস্যরা মহড়া দিচ্ছেন।
নির্বাচন কার্যালয় সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম ১৪ ও ১৫ আসনের সাতকানিয়া উপজেলায় মোট ভোট কেন্দ্র ১২৬টি। মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৬৪ হাজার ১৬৭ জন। প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রে ১৩ থেকে ১৮ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে অতিরিক্ত পুলিশ ও আনসার সদস্য মোতায়েন থাকবে এবং পুলিশ বডিওর্ন ক্যামেরা ব্যবহার করবেন।
সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা খোন্দকার মাহমুদুল হাসান জানান, ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। ভোটকেন্দ্রে সরঞ্জাম পাঠানো ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ব্যস্ত সময় পার করছেন। একটি গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি নেই বলে জানান তিনি।
তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত নির্বাচনি পরিবেশ সন্তোষজনক। বড় ধরনের কোনো আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ পাওয়া যায়নি। আইনশৃঙ্ঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির কারণে অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নেই।
ভোটাররা নিরাপদ পরিবেশে কেন্দ্রে এসে নির্বিঘ্নে ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
এসআর