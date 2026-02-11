আলফাডাঙ্গায় কেন্দ্রে কেন্দ্রে যাচ্ছে ভোটের সরঞ্জাম

আগামীকাল ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের জন্য ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় কেন্দ্রে কেন্দ্রে নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে।
বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এক ব্যস্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশ দেখা গেছে। উপজেলা নির্বাচন কার্যালয় থেকে মোট ৪০টি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারদের হাতে ব্যালট বক্সসহ প্রয়োজনীয় নির্বাচনী সামগ্রী বুঝিয়ে দেওয়া হয়।
সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য নিয়োজিত প্রিজাইডিং অফিসার ও পুলিশ সদস্যদের পাশাপাশি আনসার-ভিডিপির সদস্যরাও তাদের নির্ধারিত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। নির্বাচনী সরঞ্জাম পরিবহনে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে স্থানীয় প্রশাসন।
আলফাডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রিফাত নূর মৌসুমী জানান, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আলফাডাঙ্গাতে একটি সুন্দর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানায় স্থানীয় প্রশাসন।
এসআর