এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    আলফাডাঙ্গায় কেন্দ্রে কেন্দ্রে যাচ্ছে ভোটের সরঞ্জাম

    মিয়া রাকিবুল, আলফাডাঙ্গা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:২৩ পিএম
    মিয়া রাকিবুল, আলফাডাঙ্গা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:২৩ পিএম

    আলফাডাঙ্গায় কেন্দ্রে কেন্দ্রে যাচ্ছে ভোটের সরঞ্জাম

    মিয়া রাকিবুল, আলফাডাঙ্গা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:২৩ পিএম

    আগামীকাল ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের জন্য ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় কেন্দ্রে কেন্দ্রে নির্বাচনী সরঞ্জাম পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে।


    বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এক ব্যস্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশ দেখা গেছে। উপজেলা নির্বাচন কার্যালয় থেকে মোট ৪০টি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারদের হাতে ব্যালট বক্সসহ প্রয়োজনীয় নির্বাচনী সামগ্রী বুঝিয়ে দেওয়া হয়।


    সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য নিয়োজিত প্রিজাইডিং অফিসার ও পুলিশ সদস্যদের পাশাপাশি আনসার-ভিডিপির সদস্যরাও তাদের নির্ধারিত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। নির্বাচনী সরঞ্জাম পরিবহনে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে স্থানীয় প্রশাসন।


    আলফাডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রিফাত নূর মৌসুমী জানান, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আলফাডাঙ্গাতে একটি সুন্দর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানায় স্থানীয় প্রশাসন।


    এসআর

    ট্যাগ :

    কেন্দ্রে কেন্দ্রে যাচ্ছে ভোটের সরঞ্জাম আলফাডাঙ্গা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…