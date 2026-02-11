এইমাত্র
  • দেশ ছেড়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী
  • বঙ্গভবন নয়, এবার জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় হবে মন্ত্রিসভার শপথ
  • ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এমপি, বিকেলে মন্ত্রিসভার শপথ
  • মন্ত্রিপরিষদ সচিব হলেন এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া
  • ফলাফল বাতিল ও পুনর্নির্বাচন চান বিএনপি সমর্থিত ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী
  • মার্চেই শুরু হচ্ছে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ
  • সাইবেরিয়ায় তেলের বড় খনির সন্ধান পেয়েছে রাশিয়া
  • ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান: মির্জা ফখরুল
  • তারেক রহমানের শপথে শেহবাজ শরিফকে আমন্ত্রণের পরিকল্পনা
  • ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামের বাসায় যাবেন তারেক রহমান
    • আজ শনিবার, ১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    ধর্ম ও জীবন

    ১৭ ফেব্রুয়ারি রমজানের চাঁদ দেখবে সৌদি আরব

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৫৯ পিএম
    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৫৯ পিএম

    ১৭ ফেব্রুয়ারি রমজানের চাঁদ দেখবে সৌদি আরব

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০১:৫৯ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    পবিত্র রমজান মাস শুরুর লক্ষ্যে ১৭ ফেব্রুয়ারি চাঁদ দেখার ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। সৌদি আরবের সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এবারের রমজান মাসের চাঁদ দেখার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২৯ শাবান। ওই দিন সূর্যাস্তের পর দেশজুড়ে অনুমোদিত পর্যবেক্ষকদের মাধ্যমে চাঁদ দেখার চেষ্টা করা হবে।

    যদি ওই দিন সন্ধ্যায় রমজানের চাঁদ দেখা যায়, তবে বুধবার ১৮ ফেব্রুয়ারি হবে পবিত্র রমজানের প্রথম দিন। সেক্ষেত্রে ওই দিন ভোর থেকেই রোজা শুরু করবেন মুসলমানরা। আর চাঁদ দেখা না গেলে শাবান মাস ৩০ দিনে পূর্ণ হবে এবং বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে রমজান শুরু হবে।

    সৌদি আরবে রমজান শুরুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয় সুপ্রিম কোর্টের চাঁদ দেখা কমিটি। প্রাথমিক জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক হিসাব থাকলেও ধর্মীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য দৃশ্যমান চাঁদ দেখাকেই সেখানে চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক হিসেবে ধরা হয়। কমিটির সিদ্ধান্তের পর রাষ্ট্রীয়ভাবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

    ধারণা করা হচ্ছে, সৌদি আরবে এবারের রমজান পড়বে শীত মৌসুমে। ফলে প্রতিদিন রোজার সময়সীমা তুলনামূলকভাবে কম হবে। গড়ে প্রায় ১২ থেকে ১৩ ঘণ্টা রোজা রাখতে হতে পারে। রমজানের সম্ভাব্য শুরুর এই সময়সূচির দিকে মুসলিম বিশ্ব, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    রমজান চাঁদ সৌদি আরব

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…