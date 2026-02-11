ভোট আসে, সরকার বদলায়: বদলায় না রায়পুরের মেঘনার চরের মানুষের জীবন

ভোট আসে, সরকার বদলায় কিন্তু বদলায় না রায়পুরের মেঘনার চরের হাজারো মানুষের জীবনযুদ্ধ এমনই মন্তব্য করেছেন বৃদ্ধ মফিজুর রহমান ।তিনি বলেন নদীর বুকে জেগে ওঠা চরাঞ্চলে বছরের পর বছর বসবাস করেও মৌলিক নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন এই চররের কয়েক হাজার মানুষ।
লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে রয়েছে মেঘনা নদীর চরাঞ্চল। নদীর বুকে জেগে ওঠা এসব চরে বহু পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বসবাস করছে। তবে টিকে থাকার লড়াই এখানে প্রতিদিনের বাস্তবতা। নদীভাঙন, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংকট এবং অপ্রতুল স্বাস্থ্যসেবা এসব সমস্যাই চরবাসীর নিত্যসঙ্গী।
নীরিহ চরবাসীরা বলেছেন, প্রতিটি নির্বাচনের আগে নানা প্রতিশ্রুতিতে আশার আলো জ্বলে উঠলেও ভোটের পর সেই আলো মিলিয়ে যায় হতাশার অন্ধকারে। সবাই আমাদেরকে ভোটের আগে বলে যায় কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করেনা।
তারা আরো বলেন আমাদের এখনে বিশুদ্ধ পানির কোন ব্যবস্থা নেই, কেউ আমাদেরকে একটা ডিপকল দেয়না। আমরা চাপকলের পানি খাই। যার কারনে নানা মুখী পানিবাহী রোগে ভোগতে হচ্ছে।
রায়পুর উপজেলা শহর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দূরে মোল্লারহাট, হাজিমারা, চান্দারকাল ও সাজু মোল্লার মাছঘাট পর্যন্ত সিএনজি চালিত অটোরিকশায় যেতে হয়। এরপর ইঞ্জিনচালিত নৌকায় প্রায় ৩০ মিনিটের পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছাতে হয় চরে। বর্ষা মৌসুমে নদীতে পানি বাড়লে সময় কিছুটা কম লাগে, কারণ তখন নৌকা সরাসরি চলাচল করতে পারে। তবে ঝড়-দুর্যোগ বা বৈরী আবহাওয়ায় এই নৌপথই হয়ে ওঠে ঝুঁকিপূর্ণ। চরবাসীর যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম এই নৌকা।
চরাঞ্চলে নেই পর্যাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অনেক শিশুকেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় চড়ে মূল ভূখণ্ডে যেতে হয়। বর্ষা মৌসুমে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। জরুরি রোগীকে হাসপাতালে নিতে হলে সময় ও ঝুঁকি দুই-ই বাড়ে। অনেক সময় চিকিৎসার অভাবে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে বলে স্থানীয়রা জানান।
নারগিস নামে এক গৃহবধু বলেন নদীভাঙন চরবাসীর সবচেয়ে বড় আতঙ্ক। প্রতি বছরই মেঘনার ভাঙনে ঘরবাড়ি, ফসলি জমি ও গবাদিপশু হারিয়ে নিঃস্ব হচ্ছেন অনেকে। স্থায়ী বাঁধ বা টেকসই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় অনিশ্চয়তার মধ্যেই বসবাস করতে হচ্ছে আমাদের কে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, নির্বাচন এলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা চরাঞ্চলে যান, উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি দেন। রাস্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক, স্থায়ী বাঁধ নির্মাণসহ নানা আশ্বাস শোনা যায়। কিন্তু ভোট শেষ হলে আর দেখা মেলে না সেসব প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন।
চরবাসীর দাবি, টেকসই নদীশাসন, নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা, একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হলে তাদের জীবনমানের পরিবর্তন সম্ভব। পাশাপাশি দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র ও সরকারি সহায়তা বাড়ানোরও আহ্বান জানান তারা।
মোখলেছুর রহমান নামে এক কৃষক বলেন আমাদের এইখানে জেগে ওঠা চরে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা দখল নিতে আসে আমাদের খোঁজ খবর নিতে আসেনা। আমারা সব সময়ই এই দখলদারিত্বের ভয়ে থাকি। আমাদের নিরাপত্তার জন্য নেই কোন ব্যবস্থা ।হাজীমারা পুলিশ ফাঁড়ীতো এখন থেকে দুরে কোন ঘঠনা ঘঠলে পুলিশ সহজে আসেনা।
বিএনপির সংসদ সদস্য প্রার্থী আবুল খায়ের ভূঁইয়া বলেছেন, নির্বাচিত হলে রায়পুর ও সদর অংশের সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিশেষ করে চরাঞ্চলের ও গ্রামীণ জনপদের ভেঙে পড়া ও ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলো দ্রুত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ করা হবে।বিগত ১৮ বছর ধরে যেসব রাস্তা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জনগণের ভোগান্তির কারণ হয়েছে, আমি নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণের শুরু থেকেই সেগুলো পাকাকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।তিনি আরো বলেন আমি নির্বাচনে ওয়ার্কে গিয়ে যা দেখেছি গভীর কোন নলকূপ নাই। অনেক দুরে দুরে একটা অগভীর নলকূপ,আমি নির্বাচিত হলে গভীর নলকূপের ব্যবস্থা নিব এবং নদীভাঙনের কারণে প্রতিবছর মানুষ ঘরবাড়ি ও জমি হারাচ্ছে। টেকসই বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে চরাঞ্চলবাসীর জানমাল রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া নিব।
বাংলাদেশ জামাত ইসলামের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাস্টার রুহুল আমিন ভূঁইয়া বলেন আমি নির্বাচিত হলে চরাঞ্চলের মানুষের প্রথম যে দাবি তা আমি পূরণ করব তাদের কমিউনিকেশন এর যে অবস্থা খুবই খারাপ, বিশেষ করে চর রমনি মোহন চরকাসিয়া ,কালির চর এই চর গুলো অবস্থা খুবই খারাপ বিশেষ করে কৃষি পূর্ণ বাজারে বিক্রি করতে গিয়ে চলাচলের রাস্তার জন্যে খুব কষ্টের এই জন্য আমি এই চরাঞ্চলের গ্রামীণ রাস্তা গুলো আগে প্রাধান্য দিব। এ ছাড়া চরাঞ্চলের যারা কৃষক কাজ করেন তাদের জন্য বিনা সুদে ঋণ দিব তারা যেন মহাজন থেকে দাদন নিতে না হয়। যাতে নিরাপদ পানি পান করতে পারে কার জন্য গভীর নলকূপ স্হাপন করবো। যাতে পানিবাহিত কোন রোগের ভোগতে না হয়। এবং শিক্ষার জন্য আমি তাদেরকে বলেছিলাম আপনারা জমির ব্যবস্থা করেন আমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করে দেব।
শহর অঞ্চলের জমির পাওয়া যায়নাছ তাই করা যায় না চরাঞ্চলের জমি চাইলে পাওয়া যায় কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই আমি চাই কেউ যদি জমি দেয় আমি ওখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করে দিব।যারা দুরদুরান্তে গিয়ে লেখাপড়া করতে পারে না তাদের জন্য আমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবো যাতে নুন্যতম দাখিল বা এসএসসি পাশ করতে পারে। আর চিকিৎসার জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নে একটা করে সাব সেন্টার আছে। যে খানে ডাক্তার নাই সেখানে ডাক্তেরের ব্যবস্তা করবো ঔষীধের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব।আর যেখানে নাই সেখানে কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ।
ভোটের সময় স্বপ্ন দেখেন চরবাসী, কিন্তু বাস্তবতা থেকে যায় একই রকম। সরকার বদলায়, জনপ্রতিনিধি বদলায় কিন্তু মেঘনার চরের মানুষের জীবনসংগ্রাম যেন বদলায় না। উন্নয়নের মূলধারায় কবে যুক্ত হবে এই জনপদ সেই প্রশ্ন এখনো রয়ে গেছে উত্তরহীন।
এসআর