পুঠিয়ায় ৬৮ ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা: কেন্দ্র ঘিরে রয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী- ৫ (পুঠিয়া-দূর্গাপুর) আসনের পুঠিয়া উপজেলার ৬৮টি ভোটকেন্দ্রে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। নির্বাচনের দিন অনাকাঙ্কিত পরিস্থিতি এড়াতে এবং নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সিসি ক্যামেরার পাশাপাশি উপজেলাজুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে কয়েক স্তরের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টার দিকে পুঠিয়া সহকারি রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে মনিটরিং সেলের কন্ট্রোলরুম হতে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সকল ভোট কেন্দ্র নজরদারি কার্যক্রম....করেন আর্মী ক্যাম্পের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা।
সহকারি রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়- সকল ভোট কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক নজরদারিসহ ভোটগ্রহণের পরিবেশ শান্তিপূূর্ণ রাখতে এবং ভোটারদের নির্ভয়ে কেন্দ্রে আসা নিশ্চিত করতে এই বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
এছাড়া উপজেলার ৬৮টি ভোটকেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইউএনও কার্যালয়ে মনিটরিং সেলের কন্ট্রোল রুম থেকে সরাসরি প্রতিটি কেন্দ্রের ভেতরের ও বাইরের পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হবে। কোনো ধরনের অনিয়ম বা গোলযোগের চেষ্টা করা হলে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন।
এ বিষয়ে পুঠিয়া সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও ইউএনও লিয়াকত সালমান বলেন, ইতিমধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। ভোটারদের নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। সিসি ক্যামেরা স্থাপনের ফলে কেন্দ্রগুলোতে নজরদারি অনেক সহজ হবে। নির্বাচনের দিন অনাকাঙ্কিত পরিস্থিতি এড়াতে আমরা কয়েক স্তরের কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এই ব্যাপক তৎপরতা সাধারণ ভোটারদের মাঝে আস্থার সঞ্চার করবে বলে আমরা আশাবাদী।
এদিকে সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কয়েক স্তরে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিটি কেন্দ্রে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত রয়েছে পুলিশ ও আনসার সদস্যরা। থাকবে পুলিশের বিশেষ মোবাইল টিমের নিয়মিত টহল। যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকবে স্ট্রাইকিং ফোর্স। পাশাপাশি টহল ও বিশেষ নজরদারিতে থাকবে র্যাবের একাধিক টিম। প্রতিটি ইউনিয়নে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার জন্য নিয়োজিত আছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ।
পুঠিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরিদুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করতে পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করছি। সম্ভাব্য ‘থ্রেট’ হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে। কেউ নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।।
এবি